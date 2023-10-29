В районе Авдеевки трое суток подряд фиксируется уменьшение применения российской авиации. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет 24 Канал.

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Россияне уменьшили количество авиаударов на Авдеевском направлении

Штупун сказал, что не знает, с чем связано то, что россияне снизили количество авиаударов. Однако он высказал предположение, что оккупанты, возможно, перебросили авиацию на другие направления, где им может быть трудно, или причиной является нечто иное, например, погода.

Спикер добавил, что трое суток подряд были зафиксированы два, четыре и семь авиаударов, когда ранее оккупанты нанесли более 20 ударов.

В то же время Штупун подчеркнул, что российские военные не сдаются и за минувшие сутки провели 51 боевое столкновение. В основном бои шли в районе Авдеевки и Марьинка, где градус напряжения не спадает.

Россияне провели безуспешные наступательные действия в районах Керамика, Новокалинового, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного. В районе этих населенных пунктов украинские военные отразили более 15 атак врага.

Спикер отметил, что "жестко" было отбито более 20 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Такой же результат имело наступление россиян вблизи Золотой Нивы и Старомайорского.

На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового, однако не имел успеха.

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