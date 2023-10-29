Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что 13 российских оккупантов сдались в плен. В зоне ОСГВ "Таврия" потери противника за сутки составили 489 военных.
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Оккупанты провели 51 боевое столкновение
Также было уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БПЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага.
Тарнавский рассказал, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1217 огневых задач.
В то же время оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.
Командующий ОСГВ "Таврия" добавил, что на Мелитопольском направлении идет наступательная операция украинских сил.
Больше деталей об обстановке в зоне ОСГВ "Таврия"
- Бойцы оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ведут боевые действия по нескольким направлениям фронта как на Востоке, так и на Юге.
- В Генштабе ВСУ утром 29 октября сообщили, что на Авдеевском направлении россияне пытаются окружить Авдеевку. Однако украинские силы держат оборону и наносят противнику значительные потери.
- Сообщается, что враг провел безуспешные наступательные действия в районах Керамика, Новокалинового, Степового, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области. В районе этих населенных пунктов подразделения Сил обороны Украины отбили более 15 атак врага.
- Еще одним напряженным направлением на Востоке является Марьинское. Там оккупационные силы России вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отбили более 20 атак врага.
- Оккупанты также атаковали на Шахтерском направлении. Там украинские воины отбили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
- Кроме того, россияне пытаются восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового на Запорожском направлении, однако не имели успеха.