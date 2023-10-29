Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что 13 российских оккупантов сдались в плен. В зоне ОСГВ "Таврия" потери противника за сутки составили 489 военных.

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Оккупанты провели 51 боевое столкновение

Также было уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БПЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

Тарнавский рассказал, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1217 огневых задач.

В то же время оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.

Командующий ОСГВ "Таврия" добавил, что на Мелитопольском направлении идет наступательная операция украинских сил.

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