Враг перебросил дополнительные силы на Авдеевское направление и пытается штурмовать позиции наших войск на Востоке.

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Враг продолжает обстреливать Украину

За прошедшие сутки враг нанес по Украине 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также ночью оккупанты запустили по Украине 5 "Шахедов".

Под артиллерийским огнем неприятеля оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Какая ситуация на фронте

Потери врага на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Между тем, подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство оккупантов.