Ворог перекинув додаткові сили на Авдіївський напрямок та намагається штурмувати позиції наших військ на Сході.

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Ворог продовжує обстрілювати Україну

Минулої доби ворог завдав по Україні 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також вночі окупанти запустили по Україні 5 "Шахедів".

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Яка ситуація на фронті

Втрати ворога на фронті

Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб окупантів.