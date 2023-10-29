Окупанти знову атакували Україну посеред ночі, коли цивільні українці сплять. Вибухи через ворожу атаку лунали щонайменше у Хмельницькій області.

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Що відомо про ворожу атаку

Сьогодні вночі (29 жовтня – 24 Канал), російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено,

– заявили військові.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вороги запускали "Шахеди" з:

південно-східного напрямку – (російського Приморсько-Ахтарська);

КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки) по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо – без втрат та серйозних наслідків.

Всі ударні дрони противника ЗСУ знищили у межах:

Миколаївської,

Запорізької,

Хмельницької областей.

Українські бійці під час ранкового зведення також пояснили, що Росія протягом доби атакувала 7 разів ракетами, 24 рази – з авіації. Окрім того, ворог завдав 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, внаслідок ворожих атак загинули та поранились цивільні люди, є руйнування приватних житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Якою була мета атак дронами

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла вранці в ефірі телемарафону, що окупанти вночі проти 29 жовтня атакували Україну дронами навіть з тимчасово окупованої території. Вороги намагались максимально обійти українські системи протиповітряної оборони та вивідували способи захисту України.

Зокрема, такі малі партії безпілотників вони запускають для того, щоб дізнатись, де готові по них працювати й де можливі маршрути для прокладання майбутніх ударів,

– заявили Наталія Гуменюк.

За її словами, два ворожі дрони військові ОК "Південь" зафіксували у Миколаївській області, їх ліквідували. На щастя, влучань у південних областях немає.

Проте ворог намагається продовжувати тиск з повітря та дуже активно використовував у ніч проти 29 жовтня тактичну авіацію, продовжуючи скидати керовані авіабомби. За бойову добу військові нарахували 32 таких КАБи. Ними атакували населені пункти правого берега вздовж Дніпра. Зокрема, потерпали Берислав, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе. Там є руйнування.

Гуменюк уточнила, що з артилерії били менше, атакували переважно Херсон. Шкоду від атак ворога ще планують з'ясувати.

Росія атакувала Україну дронами: коротко