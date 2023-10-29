Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють на місці.

Важливо На Хмельниччині лунали вибухи: працювала ППО

Росія завдала удару по Полтавщині

Як повідомили в ОВА, вночі 29 жовтня ворог здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Всі служби працюють на місці,

– наголосив очільник ОВА Філіп Пронін.

У Повітряних силах розповіли, що ракету Х-59 було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, без втрат та серйозних наслідків.

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