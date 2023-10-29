Попередньо, обійшлось без жертв та постраждалих. Наразі усі відповідні служби працюють на місці.
Важливо На Хмельниччині лунали вибухи: працювала ППО
Росія завдала удару по Полтавщині
Як повідомили в ОВА, вночі 29 жовтня ворог здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає.
Всі служби працюють на місці,
– наголосив очільник ОВА Філіп Пронін.
У Повітряних силах розповіли, що ракету Х-59 було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, без втрат та серйозних наслідків.
Нічна атака по Україні: що відомо
- Вночі 29 жовтня перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що на Хмельниччині чутно вибухи. В області лунала повітряна тривога.
- Згодом Тюрін наголосив, що пошкоджень цивільної інфраструктури й постраждалих внаслідок вибухів немає.
- Також росіяни з важкої артилерії накривали Нікопольщину, що на Дніпропетровщині. Так, у районному центрі побиті 6 домівок. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство.
- Ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Територію там обстежують. На щастя, звідусіль без жертв і постраждалих.
- Окрім цього, вночі підрозділами повітряного командування "Південь" було знищено ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в небі над Миколаївщиною.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 29 жовтня російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено.
- У Повітряних силах підтвердили, що вночі окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуски "Шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки).
- Усі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.