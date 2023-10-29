Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас все соответствующие службы работают на месте.

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Россия нанесла удар по Полтавщине

Как сообщили в ОВА, ночью 29 октября враг совершил ракетную атаку по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

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Все службы работают на месте,

– подчеркнул глава ОВА Филипп Пронин.

В Воздушных силах рассказали, что ракета Х-59 была направлена ​​по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно, без потерь и серьезных последствий.

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