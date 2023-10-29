Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас все соответствующие службы работают на месте.
Важно На Хмельнитчине раздавались взрывы: работала ПВО
Россия нанесла удар по Полтавщине
Как сообщили в ОВА, ночью 29 октября враг совершил ракетную атаку по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.
Все службы работают на месте,
– подчеркнул глава ОВА Филипп Пронин.
В Воздушных силах рассказали, что ракета Х-59 была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно, без потерь и серьезных последствий.
Ночная атака по Украине: что известно
- Ночью 29 октября первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области слишны взрывы . В области звучала воздушная тревога.
- Позже Тюрин подчеркнул, что повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате взрывов нет.
- Также россияне из тяжелой артиллерии накрывали Никопольщину на Днепропетровщине. Так, в районном центре побиты 6 домов. Повреждены админздание и частное предприятие.
- Вражеские снаряды попали и по Мировской общине. Территорию там обследуют. К счастью, отовсюду без жертв и пострадавших.
- Кроме этого, ночью подразделениями воздушного командования "Юг" были уничтожены ударные БПЛА типа "Shahed-131/136" в небе над Николаевщиной.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью 29 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены.
- В Воздушных силах подтвердили, что ночью оккупанты атаковали пятью ударными БПЛА типа "Shahed" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Пуски "Шахедов" осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), КАР Х-59 – с самолета Су-34 (с воздушного пространства Белгородской народной республики).
- Все ударные БПЛА уничтожены силами и средствами воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.