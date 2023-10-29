Предварительно, попаданий в регионе нет. Работали наши силы ПВО.

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В Хмельницкой области слышали взрывы

Ночью первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области слышны взрывы. В регионе звучала воздушная тревога.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Жители нашей области могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,

– писал он.

Позже Тюрин отметил, что повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате взрывов нет.

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