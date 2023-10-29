Предварительно, попаданий в регионе нет. Работали наши силы ПВО.
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В Хмельницкой области слышали взрывы
Ночью первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области слышны взрывы. В регионе звучала воздушная тревога.
Жители нашей области могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,
– писал он.
Позже Тюрин отметил, что повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате взрывов нет.
Предыдущие массированные атаки по Украине: что известно
- Около часа ночи 28 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма. В результате были сбиты три крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели.
- 27 октября в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено: в Николаевской области – 3 управляемые авиационные ракеты Х-59; на Херсонщине – 2 ударных беспилотника "Ланцет".
- Кроме того, ночью 27 октября противник атаковал из района Приморско-Ахтарск, применив 6 ударных БпЛА типа "Shahed" в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины. Было уничтожено 5 "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей.