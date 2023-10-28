В то же время количество ракет, которые россияне выпустили по украинской территории в других форматах, начиная с 22 сентября, также достаточно велико. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский, добавив, что октябре враг также усилил удары "Искандерами".
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Используют "Искандеры"
В этом смысле информация разведки минобороны Великобритании по поводу того, что, мол, россияне давно не поднимали в воздух стратегические бомбардировщики, является "белым шумом". Враг не прекращает обстрелы Украины.
В частности, он активизировал применение ракет "Искандер" – баллистических и крылатых.
Сегодняшний отчет Воздушных сил о том, что сбито сразу 3 крылатых "Искандера", следовавших в Днепропетровскую область, и один не долетел до цели, появился не просто так,
– отметил эксперт Defense Express.
Постоянные воздушные тревоги, которые могут объявляться на Востоке или Северных регионах, объявляются из-за того, что россияне используют баллистические ракеты, которые у нас нет возможности сбивать.
Когда россияне могут начать массированные ракетные атаки: смотрите видео
В определенный период не смогут применять "Шахеды"
Последние недели россияне максимально используют баллистическое вооружение или комбинируют запуски "Шахедов" и крылатых ракет воздушного базирования под тактическую авиацию Х-59.
Эти ракеты достаточно опасны, ведь их боевая часть – 300 килограммов, дальность полета – до 300 километров. Х-59 в первые недели полномасштабного вторжения наделали немало беды для нашей инфраструктуры.
– подчеркнул Кричевский.
Поэтому неизвестно, какой формат россияне могут моделировать для ударов по украинской инфраструктуре.
Даже ввиду высоких темпов производства ракет, которые демонстрируют россияне, им нужно накопить ракеты воздушного базирования Х-101.
Кроме того, сейчас существенно ухудшились погодные условия, и через некоторое время захватчики не смогут использовать "Шахеды".
Ведь "Шахед" революционный во всем, кроме одного – это летальный аппарат небольшой массы со специфической аэродинамикой, который могут сдуть аэродинамические потоки,
– объяснил Иван Киричевский.
Прошлой зимой уже был период, когда оккупанты не имели возможности использовать "Шахеды". Очевидно они накапливают ракеты воздушного базирования большой дальности именно с расчетом на тот период, когда не смогут запускать "Шахеды" из-за погодных условий.
Больше об обстрелах россиян территории Украины
- Ночью 28 октября враг атаковал ракетами Днепропетровская область. На этот раз оккупанты выпустили из временно оккупированного Крыма четыре ракеты воздушного базирования "Искандер-К".
- По сообщению Воздушных сил ВСУ, зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" сбили три вражеских крылатых ракеты. А четвертая тоже не долетела до своей цели.
- Кроме того, этой ночью россияне дважды били из артиллерии по Марганецкой общине Никопольского района. Оккупанты ударили по населенным пунктам общины полдесятком снарядов. К счастью, жертв и пострадавших нет.
- Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что враг несколько изменил тактику, и теперь не использует ракеты Х-101. Вероятно, россияне сейчас их накапливают для будущих обстрелов Украины. Поскольку для атак по критической инфраструктуре им нужны именно дальнобойные высокоточные ракеты.