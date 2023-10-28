Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что Россия, вероятно, не использует ракеты Х-101 при обстреле потому, что хочет восстановить потерянный потенциал. По его словам, уже месяц нет обстрелов по стратегической авиации.
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Оккупантам нужно высокоточное оружие
Игнатий считает, что Россия хочет возобновить свои записи высокоточного оружия. По его словам, можно делать предположения, когда именно страна-агрессорка сможет восстановить свой ракетный потенциал.
Спикер отметил, что при обстрелах критической инфраструктуры внутри Украины оккупантам нужно дальнобойное высокоточное оружие.
А ракета Х-101, по заявлениям окупантов, может преодолеть 5500 километров. Это можно получить до конца Европы этой ракетой, если эти данные существенно не преувеличены,
– констатировал Игнат.
Также он отметил, что противнику все равно их не хватает.
Игнат назвал средства противодействия российским управляемым авиабомбам
- Российские оккупанты стали интенсивнее атаковать территорию Украины управляемыми авиабомбами, которые довольно трудно сбивать. Сейчас больше всего страдает Херсонская область, по которой россияне запустили свои первые разработанные авиабомбы.
- По словам спикера Воздушных сил Юрий Игната, противодействовать российским управляемым авиабомбам может достаточное количество систем ПВО большого радиуса действия – зенитно-ракетные комплексы Patriot или SAMP/T могли бы обеспечить контроль дальности до 100 километров на оккупированных территориях, с которых наносятся удары.
- В настоящее время у Украины нет необходимого количества средств защиты, которые могли бы повлиять на применение Россией авиабомб. Однако украинские военные пытаются влиять на них средствами радиоэлектронной борьбы.