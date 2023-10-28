Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону розповів, що Росія, ймовірно, не використовує ракети Х-101 під час обстрілів тому, що хоче відновити втрачений потенціал. За його словами, вже місяць немає обстрілів зі стратегічної авіації.

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Окупантам потрібна високоточна зброя

Ігнат вважає, що Росія хоче поновити свої записи високоточної зброї. За його словами, можна робити припущення, коли саме країна-агресорка зможе відновити свій ракетний потенціал.

Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя.

А ракета Х-101, за заявами окупантів, може здолати 5500 кілометрів. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені,

– констатував Ігнат.

Також він відзначив, що ворогу все одно їх не вистачає.

Ігнат назвав засоби протидії російським керованим авіабомбам