Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, що може допомогти боротися з керованими авіабомбами. Наразі ж українські військові пробують їм протидіяти засобами радіоелектронної боротьби.

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Які засоби можуть протидіяти ворожим авіабомбам

За словами Ігната, протидіяти російським керованим авіабомбами може достатня кількість систем ППО великого радіуса дії – зенітно-ракетні комплекси Patriot або SAMP/T могли б забезпечити контроль дальності до 100 кілометрів на окупованих територій, з яких завдаються удари.

Але найкраще F-16. З бомбами боротися навряд чи вдасться, а з Су-35 чи Су-34, які їх запускають, цілком під силу було б F-16 з авіаційними ракетами до 180 кілометрів, які є на озброєнні американської армії. Тоді ця ракета може стримати й відбити бажання підлітати так близько до наших кордонів,

– підкреслив Юрій Ігнат.

У який спосіб окупанти запускають авіабомби

Як пояснив Юрій Ігнат, наразі Україна немає необхідної кількості засобів захисту, які могли б вплинути на застосування Росією авіабомб. Однак українські військові намагаються на них впливати засобами радіоелектронної боротьби.

Але вона летить швидко, вона має масу. Навіть якщо ви зіб'єте її скоса, то вона однаково пролетить. Інших варіантів немає. Бомба, запущена з 10 – 12 кілометрів швидкістю 1000 чи 1500 тисячі км/год, розправляє крила і просто планує. Завдяки крилам інерція дозволяє їй пролетіти далі,

– пояснив Юрій Ігнат.

Він наголосив, з моменту пуску до моменту прильоту близько 70 кілометрів. Окрім того, ворожі літаки для скидання авіабомб не підлітають близько до лінії бойового зіткнення, адже там на них може очікувати український зенітно-ракетний комплекс. Тому росіяни запускають авіабомби з відстані 50 кілометрів, тоді бомба може пролетіти вглиб України на 20 – 30 кілометрів.

Юрій Ігнат сказав, що допоможе боротися з російськими авіабомбами: дивитися відео

Росіяни збільшили кількість застосування авіабомб

Як проінформував Ігнат, окупанти запустили по Бериславському району Херсонської області перші авіабомби, які розробили на зразок американських GBU-62, обладнаних блоком управління JDAM-ER.

У такий спосіб вони скопіювали те, що є на Заході й теж почали їх випробовувати. І випробовували вони куди? По селах, по мирних мешканцях, по школах та дитсадках. Купа випадків, коли ті бомби летіли "точно не в цель", як вони звикли казати,

– підкреслив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Імовірно, росіяни покращили якість і влучність авіабомб. Однак суттєво збільшили саме кількість скидань авіабомб: коли раніше було від 2 до 10 на день, то зараз цифри зросли до кількох десятків.

Окупанти атакують Україну керованими авіабомбами