Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 Каналу, что может помочь бороться с управляемыми авиабомбами. Пока же украинские военные пробуют им противодействовать средствами радиоэлектронной борьбы.

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Какие средства могут противодействовать вражеским авиабомбам

По словам Игната, противодействовать российским управляемым авиабомбам может достаточное количество систем ПВО большого радиуса действия – зенитно-ракетные комплексы Patriot или SAMP/T могли бы обеспечить контроль дальности до 100 километров на оккупированных территориях, с которых наносятся удары.

Но лучше всего F-16. С бомбами бороться вряд ли удастся, а с запускающими их Су-35 или Су-34, вполне по силам было бы F-16 с авиационными ракетами до 180 километров, которые находятся на вооружении американской армии. Тогда эта ракета может сдержать и отбить желание подлетать так близко к нашим границам.

– подчеркнул Юрий Игнат.

Как оккупанты запускают авиабомбы

Как пояснил Юрий Игнат, в настоящее время у Украины нет необходимого количества средств защиты, которые могли бы повлиять на применение Россией авиабомб. Однако украинские военные пытаются влиять на них средствами радиоэлектронной борьбы.

Но она летит быстро, она имеет массу. Даже если вы собьете ее косо, то она все равно пролетит. Других вариантов нет. Бомба, запущенная с 10 – 12 км скоростью 1000 или 1500 тысяч км/ч, расправляет крылья и просто планирует. Благодаря крыльям инерция позволяет ей пролететь дальше,

– объяснил Юрий Игнат.

Он отметил, что с момента пуска до момента прилета около 70 километров. Кроме того, вражеские самолеты для сброса авиабомб не подлетают близко к линии боевого столкновения, ведь там их может ожидать украинский зенитно-ракетный комплекс. Поэтому россияне запускают авиабомбы с расстояния в 50 километров, тогда бомба может пролететь вглубь Украины на 20 – 30 километров.

Юрий Игнат сказал, что поможет бороться с российскими авиабомбами: смотреть видео

Россияне увеличили количество применения авиабомб

Как проинформировал Игнат, оккупанты запустили по Бериславскому району Херсонской области первые авиабомбы, которые разработали на американских GBU-62, они оборудованы блоком управления JDAM-ER.

Таким образом, они скопировали то, что есть на Западе и тоже начали их испытывать. И испытывали они куда? По селам, по мирным жителям, по школам и детсадам. Куча случаев, когда те бомбы летели "точно не в цель", как они привыкли говорить,

– подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Вероятно, россияне улучшили качество и меткость авиабомб. Однако существенно увеличили самое количество сбросов авиабомб: если раньше было от 2 до 10 в день, то сейчас цифры выросли до нескольких десятков.

Оккупанты атакуют Украину управляемыми авиабомбами