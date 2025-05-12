Про це в етері Суспільного розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак, передає 24 Канал. Окупанти продовжують тиснути на напрямку.
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Яка ситуація поблизу Часового Яру
За словами Петричака, ворог не полишає спроб захопити Часів Яр – упродовж так званого "перемир'я" росіяни продовжували проводити штурм українських позицій із застосуванням артилерії та БпЛА.
Усі ці 3 дні мало чим відрізнялись від попередніх кількох місяців,
– уточнив пресофіцер.
Окрім того, окупанти постійно змінюють тактику. Зараз проти захисників воює російська 98-ма парашутно-десантна дивізія – "дуже сильний противник".
Останні декілька тижнів додався новий противник, який значно посилив їх. Це окремий президентський полк ФСБ. Це спеціалісти найвищого рівня. Зараз нам довелось стикатись з дуже інтенсивними боями. І дуже акуратною та точною роботою,
– розповіли у 24-ї ОМБр.
До слова, Генштаб ЗСУ відзвітував про 4 боєзіткнення на Краматорському напрямку за останню добу, 11 травня. Йдеться про райони Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.