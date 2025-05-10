Про це президент України розповів під час засідання лідерів країн коаліції охочих, передає 24 Канал.
Читайте також Парад – демонстрація бажаного потенціалу Росії: генерал-лейтенант оцінив, яким він був
Зеленський про "тишу" на парад Путіна
Попри відсутність повітряних тривог у День перемоги в Росії, на фронті тривали атаки.
Путін створив фейкову тишу для параду. Чому фейкову? Бо російські штурми не припинилися. Ворог продовжує атакувати наші позиції та прикордонні громади, застосовує авіабомби,
– наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що відсутність повітряних тривог доводить: коли Москва хоче не вбивати – вона може це зробити. І саме це ще раз підкреслює важливість міжнародного тиску.
Наша задача – змусити Москву зупинитися. Для цього потрібні єдність і міцний, постійний тиск на Росію. Такий тиск, щоб мир став для них єдиним варіантом,
– підкреслив Зеленський.
Санкції посилюються – і це має продовжуватись
Санкції мають бити по ядру цієї війни. Зараз нам потрібна особливо тісна координація з Вашингтоном,
– резюмував президент.
Глава держави подякував за ті санкції, які вже діють, і закликав посилювати їх далі. Особливо — у співпраці зі США.