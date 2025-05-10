Про це президент України розповів під час засідання лідерів країн коаліції охочих, передає 24 Канал.

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Зеленський про "тишу" на парад Путіна

Попри відсутність повітряних тривог у День перемоги в Росії, на фронті тривали атаки.

Путін створив фейкову тишу для параду. Чому фейкову? Бо російські штурми не припинилися. Ворог продовжує атакувати наші позиції та прикордонні громади, застосовує авіабомби,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що відсутність повітряних тривог доводить: коли Москва хоче не вбивати – вона може це зробити. І саме це ще раз підкреслює важливість міжнародного тиску.

Наша задача – змусити Москву зупинитися. Для цього потрібні єдність і міцний, постійний тиск на Росію. Такий тиск, щоб мир став для них єдиним варіантом,

– підкреслив Зеленський.

Санкції посилюються – і це має продовжуватись

Санкції мають бити по ядру цієї війни. Зараз нам потрібна особливо тісна координація з Вашингтоном,

– резюмував президент.

Глава держави подякував за ті санкції, які вже діють, і закликав посилювати їх далі. Особливо — у співпраці зі США.