Об этом президент Украины рассказал во время заседания лидеров стран коалиции желающих, передает 24 Канал.

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Зеленский о "тишине" на парад Путина

Несмотря на отсутствие воздушных тревог в День победы в России, на фронте продолжались атаки.

Путин создал фейковую тишину для парада. Почему фейковую? Потому что российские штурмы не прекратились. Враг продолжает атаковать наши позиции и пограничные общины, применяет авиабомбы,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что отсутствие воздушных тревог доказывает: когда Москва хочет не убивать – она может это сделать. И именно это еще раз подчеркивает важность международного давления.

Наша задача – заставить Москву остановиться. Для этого нужны единство и крепкое, постоянное давление на Россию. Такое давление, чтобы мир стал для них единственным вариантом,

– подчеркнул Зеленский.

Санкции усиливаются – и это должно продолжаться

Санкции должны бить по ядру этой войны. Сейчас нам нужна особенно тесная координация с Вашингтоном,

– резюмировал президент.

Глава государства поблагодарил за те санкции, которые уже действуют, и призвал усиливать их дальше. Особенно - в сотрудничестве с США.