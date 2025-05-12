Об этом в эфире Суспильного рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак, передает 24 Канал. Оккупанты продолжают давить на направлении.

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Какова ситуация вблизи Часового Яра

По словам Петричака, враг не оставляет попыток захватить Часов Яр – в течение так называемого "перемирия" россияне продолжали проводить штурм украинских позиций с применением артиллерии и БпЛА.

Все эти 3 дня мало чем отличались от предыдущих нескольких месяцев,

– уточнил пресс-офицер.

Кроме того, оккупанты постоянно меняют тактику. Сейчас против защитников воюет российская 98-я парашютно-десантная дивизия – "очень сильный противник".

Последние несколько недель добавился новый противник, который значительно усилил их. Это отдельный президентский полк ФСБ. Это специалисты высочайшего уровня. Сейчас нам пришлось сталкиваться с очень интенсивными боями. И очень аккуратной и точной работой,

– рассказали в 24-й ОМБр.

К слову, Генштаб ВСУ отчитался о 4 боестолкновениях на Краматорском направлении за последние сутки, 11 мая. Речь идет о районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки.