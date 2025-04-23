О результатах работы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады рассказали в ОСУВ "Хортица" 23 апреля, передает 24 Канал. Воины уничтожили российские средства наблюдения и связи, противотанковой обороны и укрытия с личным составом.
Смотрите также Минус 100 тысяч тонн проблем для ВСУ: что могла потерять Россия из-за взрыва на 51 арсенале ГРАУ
Какие потери понес враг
В результате успешных действий украинских штурмовиков противник потерял критически важные элементы для ведения боевых действий и наблюдения за ВСУ, в частности:
- противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
- камеру дальнего наблюдения;
- портативную станцию наземной разведки "Кредо-М1";
- антенны и коммуникационное оборудование;
- укрытие вместе с личным составом.
Враг несет потери в Часовом Яру: смотрите видео 5-й ОШБр
Ежедневная боевая работа – без иллюзий, без компромиссов,
– отметили в ОСУВ "Хортица".
Напомним, ранее военные предположили, что россияне пытаются достичь границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. В частности, атаки продолжаются на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки.