Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що основна ціль окупантів незмінна – щоб якнайбільше ракет та дронів долетіли до цілей. Зрозуміло, що завдання української ППО – відбити атаки та раціонально використовувати озброєння.

Дивіться також Удар 9-тонною бомбою з космічною ракетою Рогозіна: для чого це Росії та хто запустив вкид

Які тактичні прийоми використовує Росія

Як наголосив Ігнат, лише за вересень Росія запустила близько 500 "Шахедів". На них, звісно, витрачаються і ракети, й інші засоби. Головне – раціонально використовувати ці засоби. Адже ракети до зенітних ракетних комплексів потрібні для захисту неба від російської авіації.

Не можна допустити, щоб російські літаки з'являлися в українському повітряному просторі. Зараз вони кидають 1 – 2 керовані авіабомби. Якщо ракет не буде – то окупанти зможуть далі залітати й використовувати більше бомб.

Щоб цього не було, нам потрібні ракети до наземного ППО великого та середнього радіуса дії – Patriot, NASAMS, С-300, Бук-М1 тощо. Тому дрони-камікадзе намагаємося знищувати раціональнішим способом – "Гепардами", зенітними гарматами, мобільними вогневими групами,

– зауважив Ігнат.

Дивіться розмову з Юрієм Ігнатом на ютубі 24 Каналу

Окупанти прекрасно розуміють, що Україна локально охороняє важливі об'єкти на різних напрямках. Серед них – міста-мільйонники. Тому при запусках вони прокладають різні маршрути, намагаючись виявити слабкі місця оборони.

Кожен раз дрони направляють в розсип. По одному, по два. Летять над трасами, щоб менш помітно було та важче було збивати. На основі цього складають карти, враховуючи усю інформацію,

– пояснив Ігнат.

Удари по Україні: коротко