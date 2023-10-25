24 жовтня німецький таблоїд Bild повідомив сенсаційну новину – нібито Росія готує акцію відплати Україні та має план удару ракетою-носієм "Союз" з 9-тонною бомбою не по "центру ухвалення рішень", а власне по якомусь великому українському місту, яке могло б нібито стати новою Хіросімою.

До теми Рогозін нібито пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою: що відповіли в ГУР і РНБО

Рогозін після поранення "в п’яту точку" надумав запускати ракети?

Сценарій, який більше нагадує сюжет Бондіани, нібито озвучив колишній російський фашист і водночас ексголова "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін, який після важкого "поранення в п’яту точку" нарешті зрозумів, як Росії перемогти.

Як доказ Bild запевняє, що має запис розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес". У процесі Рогозін дізнається, що така історія можлива в теорії, щоправда, точність буде становити від 50 до 100 кілометрів, а на підготовку "операції" піде близько 6 місяців. Автори Bild стверджують, що це аж ніяк не п’яні теревені двох росіян, а реальна історія, що перетворилася на план та була повідомлена Путіну.



Рогозін у молоді роки / Архівне фото

Оскільки останні 2 роки переконали світ, що вся "клюква", яка була в західних фільмах про Росію, це правда, навіть применшена, то склався консенсус, що в країні, де масово крадуть унітази та їздять на штурм на "полуторках", можливо все.

Саме на цей момент натякають Bild та закликають поставитись до цієї маячні максимально серйозно. Але подумаймо, чи варто?

Чи варто довіряти Bild Почнемо з того, що Bild – це таблоїд, жовта преса. Так, це впливове та багате ЗМІ, популярне не лише в Німеччині, але й у світі. Проте суті це не міняє. Попри значні ресурси та можливості, видання Bild залишається ЗМІ, що жонглює фактами на власний розсуд, не гребує відвертими фейками та вкидами. Таке ми вже бачили не раз.



Той же головний фахівець Bild по війні – Юліан Рьопке – неодноразово потрапляв у скандали з висвітленням подій на фронті та використанням вкидів від росіян. Отож Bild – не найнадійніше джерело, ба більше, не має на меті розповісти правду. Це історія про клікбейт та перегляди, а не про високі стандарти та фактчекінг. А тому для них історія про російську атаку з космосу – подарунок небес.

Хто міг зливати інформацію німецьким журналістам

Але ж у Bild є записи розмов Рогозіна. Він реально це все говорить і для автентичності називає ракету "хернею". Припустимо, що так і є, і голос Рогозіна не згенерував штучний інтелект з "Яндексу". Тоді постає питання, а звідки такий запис взявся? Доволі сумнівно, що німецькі журналісти прослуховували російського топчиновника. В Росії, де нині затримали й кинули за ґрати журналістку "Радіо Свобода" за те, що вона сама не подала заявку на статус "іноагента" через те, що збирала відкриту інформацію про війну в Україні, це може коштувати двозначної кількості років колонії.

Швидше за все, їм могли "злити" ці записи "неназвані джерела", тобто – спецслужби. Але постає питання: чиї? Можливо, німецькі, для яких оприлюднення планів ворога є одним із методів. Саме так робили, до прикладу, західні спецслужби напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З іншого боку – це останній аргумент, адже викриває сам факт прослуховування і ставить крапку на всій операції.

Зверніть увагу! Варто розуміти, що бундесрозвідка в останні роки не була помічена в блискучих операціях. Ба більше, сама ж виявилась ураженою російськими агентами. Нині в BND йдуть чистки, адже в грудні 2022 року був гучний скандал із викриттям високопосадовця німецької розвідки, якого завербували росіяни на футболі. Той зливав Москві аналітичні дані колег про війну в Україні.



Взимку 2023 року було викрито ще одного агента росіян – той передавав у Москву не лише німецькі таємниці, але й дані колег по НАТО. Також у 2022 році з Німеччини було вислано понад 40 викритих російських шпигунів під дипломатичним прикриттям. При цьому вочевидь чимало російських шпигунів та агентів впливу в країні досі залишилися.

Для чого це Росії

З огляду на ці аргументи, куди логічніше припустити, що джерелом Bild були не німецькі, а російські спеціальні служби.

По-перше, для них не є проблемою записати будь-чиї розмови в Росії.

По-друге, запис розмов, яким може позаздрити навіть сама Маргарита Симоньян з її ядерним вибухом над Сибіром, дуже вигідний саме Росії. Путін вже втомився натякати на можливість застосування ядерної зброї – його казочкам про "Сармат", "Посейдон" і "Буревісник" вже ніхто не вірить.

Ніхто вже не лякається цілком реальної відмови від ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Цей нібито потужний інфопривід просто потонув у новинному потоці.

Так само не сприймають вже заяв Дмітрія Мєдвєдєва, у російських ЗМІ навіть припинили писати про "червоні лінії" та "центри ухвалення рішень", бо всі лінії давно перейдені, невідомі зухвальці підривають Керченський міст та бомблять Москву, Україна отримала ATACMS, а її льотчики вже опановують F-16.

Отже, погрози Рогозіна та його ракети – свіжий подих у мистецтві ескалації конфлікту, який має переконати, що "росіяни наглухо відбиті" і тому з ними обов’язково треба домовлятися. Ця історія мала б працювати і на Захід, і на українців. Перші мали б злякатися і почати тиснути на Україну, щоб та погоджувалась на замороження конфлікту. Другі мали б також перелякатися та почати тиснути на владу, щоб та погоджувалась на умови росіян. Ось таке ІПСО.

При цьому, в ГУР МО припустили, що Рогозін дійсно таке говорив і навіть планував. У такому разі анонімний експерт Симоньян недалеко втік від Баранова та Соломонова, з якими нібито говорив Рогозін.

Історія дуже нагадує передсмертні судоми нацистів, які перед обличчям неминучого програшу у війні розповідали про диво-зброю, яка от-от з’явиться і внесе докорінний перелом та принесе Рейху перемогу. От тільки нічого такого не сталося. Втім, це не скасовує того факту, що німці вірили у "вундерваффе" до останнього. Можливо, дати росіянам надію на перемогу коштом диво-зброї, якщо вони не можуть звичайною, а "Армати" та Су-57 нема, й було ціллю "самодіяльності" Рогозіна та його звукорежисерів.

Можливо, у такий спосіб Рогозін, у кращих традиціях Манілова та Обломова, проводив брейншторм на тему, як врятувати Росію.

Чи можливо в реальності вдарити космічною ракетою по Україні

Автори Bild пропонують повірити росіянам на слово і вважати аксіомою, що ті знайшли готове рішення з космічною атакою. Втім, автори Defence Express стверджують, що це повна маячня, яка насправді не ІПСО, а антиІПСО, адже підтверджує повну інтелектуальну деградацію російського командування.

Фактично ідея Рогозіна полягає в масштабуванні успішного досвіду використання на фронті бомб ФАБ-500 і ФАБ-1000. Їх запускають з літаків за лінією фронту і вони летять як планери на відстань у десятки кілометрів.

Ракета "Союз" з ФАБ-9000 на борту / Колаж Defence Express

Рогозін хоче покласти 9-тонну бомбу (ФАБ-9000м54 – найбільша за розміром авіабомба в арсеналі росіян) та запустити її за допомогою ракети-носія "Союз" (призначена для виведення на орбіту космічних апаратів) з космодрому Плесецьк (це Архангельська область, північ Росії), щоб вона по балістичній траєкторії прилетіла до якогось великого українського міста.

Опустимо той факт, що це не військова ціль, і що є воєнним злочином. Для росіян на цій війні та попередніх таких запобіжників не існує.

Але ж мова йде про ракету, довжина якої складає понад 50 метрів, маса – понад 300 тонн. Наприклад, ракета-носій Союз-2.1 – це 51 метр і 306 тонн. Ціна всього цього "добра" – 48,5 мільйона доларів.

Тобто росіяни придумали влити понад 50 мільйонів доларів (бо крім ракети буде ще чимало інших супутніх витрат, не дарма співрозмовники Рогозіна казали про 6 місяців підготовки) на те, що вона влучить кудись з потенційним відхиленням 50 – 100 кілометрів (насправді ще більше, бо мова йде про гіперзвукові швидкості).

До прикладу, якщо Росія захоче вдарити по Чернігову, бомба взагалі може впасти десь на території росіян. Власне, таке вже було, коли росіяни бомбили своїми ж ФАБами Бєлгород та інші прикордонні міста. Тобто умовному Воронежу від статті Bild має стати дуже страшно.

При цьому найбільша російська бомба ФАБ-9000 просто не пристосована для таких завдань, вона не розрахована на вхід на швидкості близько 6 кілометрів на секунду в щільні шари атмосфери після суборбітального польоту. І, швидше за все, розвалиться під час входу в атмосферу виключно з точки зору аеродинаміки.

І це не враховуючи обов’язковий перегрів, який неминуче знищить снаряд. А температура поверхні космічних апаратів при вході в атмосферу сягає близько 1 500 градусів.

Стара бомба

Також не слід забувати, що ФАБ-9000 – це стара технологія, її зоряний час був у період холодної війни. Але лише до того, як її не почали використовувати за призначенням. В Афганістані вона показала себе погано і точно була не про війну з партизанами.



ФАБ-9000 доживає свій вік / Фото – РосЗМІ

ФАБ-9000м54 – характеристики

розробка – кінець 1940-х – початок 1950-их,

тип – фугасна авіаційна бомба,

вага – 9 407 кілограмів,

вага бойової частини – 4 297 кілограмів тротилу,

носії – наразі немає (останніми були Ту-95МС і Ту-160, але вони перероблені під використання ракет).

Бойове застосування ФАБ-9000 в Афганістані на початку війни засвідчило, що радіус летального ураження становить тільки 57 метрів (!). Контузію отримували всі, хто опинився в радіусі 225 метрів. Те саме можуть робити значно менші бомби, які скидають звичайні штурмовики. При цьому більша частина потужності вибухів витрачалася даремно. Не дивно, що нині в Росії немає літаків, здатних скидати 9-тонні бомби, а тому ці бомби тихенько гниють на складах, часто – просто неба. Літаки ж переробили під більш ефективні крилаті ракети.

Для ФАБ-9000 потрібні особливі умови бомбометання – при скиданні зі швидкістю в 1 200 кілометрів на годину вона заглиблюється в ґрунт на 12 метрів. Це можна використовувати для боротьби з бункерами, але вся проблема полягає в точності.

Згодом росіяни їх все ж навчилися відносно ефективно використовувати – руйнуючи печери та буквально складаючи ущелини, де засіли афганські партизани. Відомо, що за 3 місяці 1988 року російські бомбардувальники ТУ-16 скинули 289 бомб ФАБ-9000 М54 на афганські гори та суттєво повпливали на місцевий ландшафт. Втім, у підсумку це все одно не врятувало СРСР від ганебної поразки.

Так само, до речі, було пізніше з американцями, вони також опинилися в Афганістані й скидали свої супербомби на місцеві гори з таким самим результатом.

Тобто у випадку, якщо безумна ідея Рогозіна з поєднанням 9-тонної бомби та ракети-носія справдиться і все це "добро" таки долетить до цілі, нічого категорично нового в порівнянні з тими ФАБами, які вже використовують росіяни в Україні. Тобто маємо справу з класичною стрільбою по горобцях з гармати. Тільки гармата нині буде розміром у понад 50 метрів.

Схоже, що співрозмовники Рогозіна просто вирішили скористатися тим, що їхній колишній шеф – ідіот і не зможе ніяк перевірити їхні слова, а тому заявили, що всі "моменти-нестиковки" можуть вирішити (а це готова "нобелівка", адже фактично розв’язує кілька проблем, над якими б’ються фізики всього світу вже багато років).

Їхній розрахунок, мабуть, був на те, що далі це нікуди не піде і вмре десь в одній із папок з гербом у вигляді курки з двома головами. Втім, у ФСБ вирішили інакше – і запустили це в Bild. У підсумку ж вийшло не страшне ІПСО, а чергове посміховисько.