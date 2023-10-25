24 октября немецкий таблоид Bild сообщил сенсационную новость – якобы Россия готовит акцию возмездия Украине и имеет план удара ракетой-носителем "Союз" с 9-тонной бомбой не по "центру принятия решений", а собственно по какому-то крупному украинскому городу, который мог бы стать якобы новой Хиросимой.

К теме Рогозин якобы предлагал Путину ударить по Украине космической ракетой: что ответили в ГУР и СНБО

Рогозин после ранения "в пятую точку" надумал запускать ракеты?

Сценарий, больше напоминающий сюжет Бондианы, якобы озвучил бывший российский фашист и одновременно экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который после тяжелого "ранения в пятую точку" наконец понял, как России победить.

В качестве доказательства Bild уверяет, что имеет запись разговоров Рогозина с гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс". В процессе Рогозин узнает, что такая история возможна в теории, правда точность будет составлять от 50 до 100 километров, а на подготовку "операции" уйдет около 6 месяцев. Авторы Bild утверждают, что это отнюдь не пьяная болтовня двух россиян, а реальная история, которая превратилась в план и была сообщена Путину.



Рогозин в молодые годы / Архивное фото

Поскольку последние 2 года убедили мир, что вся "клюква", которая была в западных фильмах о России, это правда, даже преуменьшенная, то сложился консенсус, что в стране, где массово воруют унитазы и ездят на штурм на "полуторках", возможно все.

Именно на этот момент намекают Bild и призывают отнестись к этому бреду максимально серьезно. Но давайте подумаем, стоит ли?

Стоит ли доверять Bild Начнем с того, что Bild – это таблоид, желтая пресса. Да, это влиятельное и богатое СМИ, популярное не только в Германии, но и в мире. Однако сути это не меняет. Несмотря на значительные ресурсы и возможности, издание Bild остается СМИ, которое жонглирует фактами по своему усмотрению, не гнушается откровенными фейками и вбросами. Такое мы уже видели не раз.



Тот же главный специалист Bild по войне – Юлиан Репке – неоднократно попадал в скандалы с освещением событий на фронте и использованием вбросов от россиян. Таким образом, Bild – не самый надежный источник, более того, не имеет цели рассказать правду. Это история о кликбейте и просмотрах, а не о высоких стандартах и фактчекинге. А потому для них история о российской атаке из космоса – подарок небес.

Кто мог сливать информацию немецким журналистам

Но ведь у Bild есть записи разговоров Рогозина. Он реально это все говорит и для аутентичности называет ракету "херней". Предположим, что так и есть, и голос Рогозина не сгенерировал искусственный интеллект из "Яндекса". Тогда возникает вопрос, а откуда такая запись взялась? Довольно сомнительно, что немецкие журналисты прослушивали российского топ-чиновника. В России, где ныне задержали и бросили за решетку журналистку "Радио Свобода" за то, что она сама не подала заявку на статус "иноагента" из-за того, что собирала открытую информацию о войне в Украине, это может стоить двузначного количества лет колонии.

Скорее всего, им могли "слить" эти записи "неназванные источники", то есть – спецслужбы. Но возникает вопрос: чьи? Возможно, немецкие, для которых обнародование планов врага является одним из методов. Именно так поступали, к примеру, западные спецслужбы накануне полномасштабного вторжения России в Украину. С другой стороны – это последний аргумент, ведь разоблачает сам факт прослушивания и ставит точку на всей операции.

Обратите внимание! Следует понимать, что бундесразведка в последние годы не была замечена в блестящих операциях. Более того, сама же оказалась пораженной российскими агентами. Сейчас в BND идут чистки, ведь в декабре 2022 года был громкий скандал с разоблачением чиновника немецкой разведки, которого завербовали россияне на футболе. Тот сливал Москве аналитические данные коллег о войне в Украине.



Зимой 2023 года был разоблачен еще один агент россиян – тот передавал в Москву не только немецкие тайны, но и данные коллег по НАТО. Также в 2022 году из Германии было выслано более 40 разоблаченных российских шпионов под дипломатическим прикрытием. При этом, очевидно, немало российских шпионов и агентов влияния в стране до сих пор остались.

Для чего это России

Учитывая эти аргументы, куда более логично предположить, что источником Bild были не немецкие, а российские специальные службы.

Во-первых, для них не проблема записать чьи-то разговоры в России.

Во-вторых, запись разговоров, которым может позавидовать даже сама Маргарита Симоньян с ее ядерным взрывом над Сибирью, очень выгодна именно России. Путин уже устал намекать на возможность применения ядерного оружия – его сказочкам о "Сармате", "Посейдоне" и "Буревестнике" уже никто не верит.

Никто уже не пугается вполне реального отказа от ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Этот якобы мощный инфоповод просто утонул в новостном потоке.

Так же не воспринимают уже заявлений Дмитрия Медведева, в российских СМИ даже прекратили писать о "красных линиях" и "центрах принятия решений", потому что все линии давно перейдены, неизвестные смельчаки подрывают Керченский мост и бомбят Москву, Украина получила ATACMS, а ее летчики уже осваивают F-16.

Таким образом, угрозы Рогозина и его ракеты – свежее дыхание в искусстве эскалации конфликта, которое должно убедить, что "россияне наглухо отбиты" и поэтому с ними обязательно нужно договариваться. Эта история должна была бы работать и на Запад, и на украинцев. Первые должны испугаться и начать давить на Украину, чтобы та соглашалась на заморозку конфликта. Вторые должны были бы также испугаться и начать давить на власть, чтобы та соглашалась на условия россиян. Вот такое ИПСО.

При этом в ГУР МО предположили, что Рогозин действительно такое говорил и даже планировал. В таком случае анонимный эксперт Симоньян недалеко ушел от Баранова и Соломонова, с которыми якобы говорил Рогозин.

История очень напоминает предсмертные судороги нацистов, которые перед лицом неизбежного проигрыша в войне рассказывали о чудо-оружии, которое вот-вот появится и внесет коренной перелом и принесет Рейху победу. Вот только ничего такого не случилось. Впрочем, это не отменяет того факта, что немцы верили в "вундерваффе" до последнего. Возможно, дать россиянам надежду на победу за счет чудо-оружия, если они не могут обычным, а "Арматы" и Су-57 нет, и было целью "самодеятельности" Рогозина и его звукорежиссеров.

Возможно, таким образом Рогозин, в лучших традициях Манилова и Обломова, проводил брейншторм на тему, как спасти Россию.

Возможно ли в реальности ударить космической ракетой по Украине

Авторы Bild предлагают поверить россиянам на слово и считать аксиомой, что они нашли готовое решение с космической атакой. Впрочем, авторы Defence Express утверждают, что это полный бред, который на самом деле не ИПСО, а антиИПСО, ведь подтверждает полную интеллектуальную деградацию российского командования.

Фактически идея Рогозина заключается в масштабировании успешного опыта использования на фронте бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000. Их запускают с самолетов за линией фронта и они летят как планеры на расстояние в десятки километров.

Ракета "Союз" с ФАБ-9000 на борту / Коллаж Defence Express

Рогозин хочет положить 9-тонную бомбу (ФАБ-9000м54 – самая большая по размеру авиабомба в арсенале россиян) и запустить ее с помощью ракеты-носителя "Союз" (предназначена для вывода на орбиту космических аппаратов) из космодрома Плесецк (это Архангельская область, север России), чтобы она по баллистической траектории прилетела в какой-то большой украинский город.

Опустим тот факт, что это не военная цель, и что является военным преступлением. Для россиян на этой войне и предыдущих таких предохранителей не существует.

А ведь речь идет о ракете, длина которой составляет более 50 метров, масса – более 300 тонн. Например, ракета-носитель Союз-2.1 – это 51 метр и 306 тонн. Цена всего этого "добра" – 48,5 миллиона долларов.

То есть россияне придумали влить более 50 миллионов долларов (потому что кроме ракеты будет еще немало других сопутствующих расходов, не зря собеседники Рогозина говорили о 6 месяцах подготовки) на то, что она попадет куда-то с потенциальным отклонением 50 – 100 километров (на самом деле еще больше, потому что речь идет о гиперзвуковых скоростях).

К примеру, если Россия захочет ударить по Чернигову, бомба вообще может упасть где-нибудь на территории россиян. Собственно, это уже было, когда россияне бомбили своими же ФАБами Белгород и другие приграничные города. То есть условному Воронежу от статьи Bild должно стать очень страшно.

При этом самая большая российская бомба ФАБ-9000 просто не приспособлена для таких задач, она не рассчитана на вход на скорости около 6 километров в секунду в плотные слои атмосферы после суборбитального полета. И, скорее всего, развалится при входе в атмосферу исключительно с точки зрения аэродинамики.

И это без учета обязательного перегрева, который неизбежно уничтожит снаряд. Температура поверхности космических аппаратов при входе в атмосферу достигает около 1 500 градусов.

Старая бомба

Также не следует забывать, что ФАБ-9000 – это старая технология, ее звездное время было в период холодной войны. Но только до того, как ее не начали использовать по назначению. В Афганистане она показала себя плохо и точно была не о войне с партизанами.



ФАБ-9000 доживает свой век / Фото – РосСМИ

ФАБ-9000м54 – характеристики

разработка – конец 1940-х – начало 1950-х,

тип – фугасная авиационная бомба,

вес – 9 407 килограммов,

вес боевой части – 4 297 килограммов тротила,

носители – пока нет (последними были Ту-95МС и Ту-160, но они были переработаны под использование ракет).

Боевое применение ФАБ-9000 в Афганистане в начале войны показало, что радиус летального поражения составляет только 57 метров (!). Контузию получали все, кто оказался в радиусе 225 метров. То же самое могут делать гораздо меньшие бомбы, которые сбрасывают обычные штурмовики. При этом большая часть мощности взрывов расходовалась впустую. Неудивительно, что сейчас в России нет самолетов, способных сбрасывать 9-тонные бомбы, а потому эти бомбы тихонько гниют на складах, часто под открытым небом. Самолеты же переделали под более эффективные крылатые ракеты.

Для ФАБ-9000 нужны особые условия бомбометания – при сбросе со скоростью в 1 200 километров в час она углубляется в грунт на 12 метров. Это можно использовать для борьбы с бункерами, но вся проблема заключается в точности.

Впоследствии россияне их все же научились относительно эффективно использовать – разрушая пещеры и буквально складывая ущелья, где засели афганские партизаны. Известно, что за 3 месяца 1988 года российские бомбардировщики ТУ-16 сбросили 289 бомб ФАБ-9000 М54 на афганские горы и существенно повлияли на местный ландшафт. Впрочем, в итоге это все равно не спасло СССР от позорного поражения.

Так же, кстати, было позже с американцами, они тоже оказались в Афганистане и сбрасывали свои супербомбы на местные горы с таким же результатом.

То есть в случае, если безумная идея Рогозина с сочетанием 9-тонной бомбы и ракеты-носителя сбудется и все это "добро" все-таки долетит до цели, ничего категорически нового по сравнению с теми ФАБами, которые уже используют россияне в Украине. То есть имеем дело с классической стрельбой по воробьям из пушки. Только пушка сейчас будет размером более 50 метров.

Похоже, что собеседники Рогозина просто решили воспользоваться тем, что их бывший шеф – идиот и не сможет никак проверить их слова, а потому заявили, что все "моменты-нестиковки" могут решить (а это готовая "нобелевка", ведь фактически решает несколько проблем, над которыми бьются физики всего мира уже много лет).

Их расчет, видимо, был на то, что дальше это никуда не пойдет и умрет где-нибудь в одной из папок с гербом в виде курицы с двумя головами. Впрочем, в ФСБ решили по-другому – и запустили это в Bild. В итоге же получилось не страшное ИПСО, а очередное посмешище.