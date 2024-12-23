Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" 23.12.2024

З 10:00 22 грудня до 09:00 23 грудня окупанти атакували Україну 72 ударними дронами типу "Shahed"і безпілотниками інших типів. Запускали з Брянська й Орла.

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони відбивали черговий напад агресора.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів,

– зазначили в Повітряних силах.

Уточнили, російські дрони збили в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– наголосили в Повітряних силах.

На Київщині та Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено приватні підприємства й будинки громадян. Попередньо, минулося без жертв. Постраждалим надають допомогу.