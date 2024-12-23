Про це повідомляє 24 Канал з посиланням голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Що відомо про атаку БпЛА на Хмельниччину

За словами Тюріна, вночі у Хмельницькій області сили ППО знищили 5 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний,

– розповів очільник ОВА,

Він додав, що також пошкоджено вікна в приватних будинках та легковий автомобіль.

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До слова, цієї ночі ЗСУ вдарили по складу із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів у Росії. Це сталось на території економічної зони "Алабуґа". Відомо, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Шахедів" – і все згоріло.