Воїни поділилися відео, на якому видно, як саме відбувалося полювання за російськими загарбниками, передає 24 Канал.

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Успішна ліквідація ворога

Відомо, що група ССО проводила спеціальну розвідку за лінією бойового зіткнення, коли помітила пересування ворожих штурмовиків. Командир групи ССО швидко оцінив тактичну обстановку й наказав воїнам здійснити маневр.

Після зайняття вигіднішого положення, воїни ССО з ефектом несподіванки вступили в вогневий контакт з противником. Під час швидкого бою вся ворожа штурмова група була знищена.

Після обшуку тіл противника, оператори ССО без втрат продовжили вести спеціальну розвідку на цьому оперативному напрямку.

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До слова, спецпризначенці ГУР звільнили 3 солдатів підрозділу "Артан Х" з російського полону на Запорізькому напрямку. Бійці повернулися з трофейною зброєю та важливими даними. Оператори дронів своєю чергою знищили групу окупантів.