Водночас кількість ракет, які росіяни випустили по українській території в інших форматах, починаючи з 22 вересня, також є доволі великою. Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, додавши, що жовтні ворог також посилив удари "Іскандерами".

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Використовують "Іскандери"

У цьому сенсі інформація розвідки міноборони Великої Британії щодо того, що, мовляв, росіяни давно не підіймали в повітря стратегічні бомбардувальники, є "білим шумом". Ворог не припиняє обстріли України.

Зокрема він активізував застосування ракет "Іскандер" – балістичних та крилатих.

Сьогоднішній звіт Повітряних сил про збиття одразу 3 крилатих "Іскандерів", які прямували у Дніпропетровську область, і що один не долетів до цілі, з'явився не просто так,

– зазначив експерт Defense Express.

Постійні повітряні тривоги, які можуть оголошуватись на Сході чи у Північних регіонах, оголошуються через те, що росіяни використовують балістичні ракети, які у нас немає можливості збивати.

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В певний період не зможуть застосовувати "Шахеди"

Останні тижні росіяни максимально використовують балістичне озброєння або комбінують запуски "Шахедів" і крилатих ракет повітряного базування під тактичну авіацію Х-59.

Ці ракети доволі небезпечні, адже їхня бойова частина – 300 кілограмів, дальність польоту – до 300 кілометрів. Х-59 у перші тижні повномасштабного вторгнення наробили немало біди для нашої інфраструктури,

– наголосив Кричевський.

А тому невідомо, який формат росіяни можуть моделювати для ударів по українській інфраструктурі.

Навіть зважаючи на високі темпи виробництва ракет, які демонструють росіяни, їм потрібно накопичити ракети повітряного базування Х-101.

Крім того, зараз суттєво погіршились погодні умови, і через певний час загарбники не зможуть використовувати "Шахеди".

Адже "Шахед" революційний у всьому, окрім одного – це летальний апарат невеликої маси зі специфічною аеродинамікою, який можуть здути аеродинамічні потоки,

– пояснив Іван Киричевський.

Минулої зими вже був період, коли окупанти не мали можливості використовувати "Шахеди". Очевидно вони накопичують ракети повітряного базування великої дальності саме з розрахуванням на той період, коли не зможуть запускати "Шахеди" через погодні умови.

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