Водночас кількість ракет, які росіяни випустили по українській території в інших форматах, починаючи з 22 вересня, також є доволі великою. Про це 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський, додавши, що жовтні ворог також посилив удари "Іскандерами".
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Використовують "Іскандери"
У цьому сенсі інформація розвідки міноборони Великої Британії щодо того, що, мовляв, росіяни давно не підіймали в повітря стратегічні бомбардувальники, є "білим шумом". Ворог не припиняє обстріли України.
Зокрема він активізував застосування ракет "Іскандер" – балістичних та крилатих.
Сьогоднішній звіт Повітряних сил про збиття одразу 3 крилатих "Іскандерів", які прямували у Дніпропетровську область, і що один не долетів до цілі, з'явився не просто так,
– зазначив експерт Defense Express.
Постійні повітряні тривоги, які можуть оголошуватись на Сході чи у Північних регіонах, оголошуються через те, що росіяни використовують балістичні ракети, які у нас немає можливості збивати.
Коли росіяни можуть розпочати масовані ракетні атаки: дивіться відео
В певний період не зможуть застосовувати "Шахеди"
Останні тижні росіяни максимально використовують балістичне озброєння або комбінують запуски "Шахедів" і крилатих ракет повітряного базування під тактичну авіацію Х-59.
Ці ракети доволі небезпечні, адже їхня бойова частина – 300 кілограмів, дальність польоту – до 300 кілометрів. Х-59 у перші тижні повномасштабного вторгнення наробили немало біди для нашої інфраструктури,
– наголосив Кричевський.
А тому невідомо, який формат росіяни можуть моделювати для ударів по українській інфраструктурі.
Навіть зважаючи на високі темпи виробництва ракет, які демонструють росіяни, їм потрібно накопичити ракети повітряного базування Х-101.
Крім того, зараз суттєво погіршились погодні умови, і через певний час загарбники не зможуть використовувати "Шахеди".
Адже "Шахед" революційний у всьому, окрім одного – це летальний апарат невеликої маси зі специфічною аеродинамікою, який можуть здути аеродинамічні потоки,
– пояснив Іван Киричевський.
Минулої зими вже був період, коли окупанти не мали можливості використовувати "Шахеди". Очевидно вони накопичують ракети повітряного базування великої дальності саме з розрахуванням на той період, коли не зможуть запускати "Шахеди" через погодні умови.
Більше про обстріли росіян території України
- Вночі 28 жовтня ворог атакував ракетами Дніпропетровську область. Цього разу окупанти випустили з тимчасово окупованого Криму чотири ракети повітряного базування "Іскандер-К".
- За повідомленням Повітряних сил ЗСУ зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" збили три ворожі крилаті ракети. А четверта також не долетіла до своєї цілі.
- Крім того, цієї ночі росіяни вдвічі гатили з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Окупанти вдарили по населених пунктах громади півдесятком снарядів. На щастя, жертв та постраждалих немає.
- Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ворог дещо змінив тактику, і тепер не використовує ракети Х-101. Ймовірно росіяни зараз їх накопичують для майбутніх обстрілів України. Оскільки для атак по критичній інфраструктурі їм потрібна саме далекобійні високоточні ракети.