Так, вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі ракети. Про це повідомив очільник ОВА.

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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота,
– підкреслив Сергій Лисак.

Також посадовець зазначив, що окупанти двічі вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Агресор випустив по селах півдесятка снарядів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Голова облради Микола Лукашук уточнив, що російські терористи атакували Нікопольщину з артилерії близько опівночі.

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Вночі на Дніпропетровщині збили 3 російські ракети / Інфографіка облради

На Миколаївщини збили три ракети

  • Віталій Кім повідомив, що 27 жовтня на Миколаївщині знищили три керовані авіаційні ракети Х-59.
  • Внаслідок падіння уламків російських ракет спалахнули дві пожежі сухої трави. Їх оперативно ліквідували.
  • На щастя, минулося без постраждалих.