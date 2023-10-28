Так, вночі українські захисники знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі ракети. Про це повідомив очільник ОВА.

До теми У Дніпрі та Кривому Розі пролунали вибухи: у низці областей була повітряна тривога

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Що відомо про атаку на Дніпропетровщину

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровщину. Класна робота,

– підкреслив Сергій Лисак.

Також посадовець зазначив, що окупанти двічі вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Агресор випустив по селах півдесятка снарядів. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Голова облради Микола Лукашук уточнив, що російські терористи атакували Нікопольщину з артилерії близько опівночі.

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Вночі на Дніпропетровщині збили 3 російські ракети / Інфографіка облради

До речі, близько 1 години ночі Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку, зокрема, у Дніпропетровській області. Уже незабаром ЗМІ написали про звуки вибуху в передмісті Дніпра. Також моніторингові канали повідомляли про вибух у Кривому Розі.

На Миколаївщини збили три ракети