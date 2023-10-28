Про вибухи у Дніпрі журналісти 24 Каналу повідомили близько 01:01. Передувала цьому повітряна тривога та попередження моніторингових каналів про те, що ракети летять на Дніпро.

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Що відомо про ракетну атаку

Ввечері 27 жовтня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що надвечір в області був приліт. Окупанти поцілили по території Миколаївської громади Синельниківського району. На щастя, минулося без жертв.

Крім того, двічі за день росіяни били по Нікополю. Застосовували як важку артилерію, так і дрон-камікадзе. У місті пошкоджені 14 приватних будинків. Відомо, що в одному з них спалахнула пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла залишалися понад 1200 родин через понищені лінії електропередач.