Про вибухи у Дніпрі журналісти 24 Каналу повідомили близько 01:01. Передувала цьому повітряна тривога та попередження моніторингових каналів про те, що ракети летять на Дніпро.

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Що відомо про ракетну атаку

02:46 Відбій повітряної тривоги. Будьте обережними, покидаючи укриття.

02:24 Повітряні сили звертаються до мешканців Кривого Рогу та Кропивницького. Їх закликають не покидати укриттів.

02:23 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях.

02:22 Повітряні сили зазначили, що декілька ракет з південного напрямку летять на області, де оголошена повітряна тривога.

01:15 Моніторингові канали припускають, що ворог запустив ракети наземного/морського базування, ймовірно, "Іскандер-К" або "Калібри". Цілі ворога пролітали на низькій висоті практично по всій території тимчасово окупованої частини Запорізької області, зокрема по Мелітопольському району.

01:13 Моніторингові канали кажуть, що наразі дорозвідка по ракетах, запущених ворогом. Поки у вашому регіоні лунає повітряна тривога – не покидайте укриттів.

01:11 Моніторингові канали повідомили, що у Кривому Розі пролунав вибух. Достеменно невідомо, чи був це приліт, чи робота ППО. Очікуємо на інформацію від представників місцевої влади.

01:07 Моніторингові канали пишуть, що ракета пролетіла. Далі за вектором – Кіровоградська область.

01:04 Моніторингові канали зауважили, що існують у повітрі ще цілі. Попередили про загрозу мешканців Кривого Рогу.

01:00 Повітряні сили зазначили, що існує ракетна небезпека для мешканців Запорізької, Кіровоградської і Дніпропетровської областей.

00:58 Моніторингові канали попередили про небезпеку з Півдня. За попередньою інформацією, ворог запустив крилаті ракети.

00:57 Повітряну тривогу оголосили у Дніпропетровській області, а за кілька хвилин ще й у Кіровоградській і Запорізькій.

Ввечері 27 жовтня глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зауважив, що надвечір в області був приліт. Окупанти поцілили по території Миколаївської громади Синельниківського району. На щастя, минулося без жертв.

Крім того, двічі за день росіяни били по Нікополю. Застосовували як важку артилерію, так і дрон-камікадзе. У місті пошкоджені 14 приватних будинків. Відомо, що в одному з них спалахнула пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла залишалися понад 1200 родин через понищені лінії електропередач.