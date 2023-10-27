Російські окупанти продовжують завдавати терористичні атаки по території України. Увечері 27 жовтня ворог атакував Південь.

Зверніть увагу Росіяни атакували Південь дронами: один з них влучив в об'єкт інфраструктури, спалахнула пожежа

Спершу повідомили, що у Херсоні пролунали вибухи. Згодом Роман Мрочко повідомив, що російські окупанти продовжують атакувати місто. Під обстрілом – центральна частина Херсона. Людей просили перебувати в укриттях цивільного захисту. Якщо немає можливості туди піти, наголошували, що варто перебувати подалі від вікон.

Станом на 19:20 повідомляли, що атака триває. Ворог бив з лівого берега. У Дніпровському районі міста лунали вибухи. Згодом стало відомо про руйнування.



Внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ пошкоджені більше десятка житлових будинків у середмісті, – мовиться у повідомленні.

На жаль, є постраждалі. Жінки віком 82, 76 і 49 років отримали легкі порання. Їм надали необхідну допомогу.

"Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", – розповіли в ОВА.



Деталі від ДСНС

Рятувальники розповіли, що ворог влучив у сам центр міста. Від удару здригнувся весь Херсон.

"Рятувальники одразу прибули на місце події. В одному з будинків було заблоковано двох жінок, 76 та 83 років. Надзвичайники евакуювали їх з приміщення", – мовиться у повідомленні.



Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів. Опубліковані у мережі такі кадри можуть неабияк допомогти ворогу.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожну ракетну атаку. Українські захисники звільнять усі населені пункти. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для людей. Зокрема, мовиться про лівий берег.