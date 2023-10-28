О взрывах в Днепре журналисты 24 Канала сообщили около 01:01. Предшествовала этому воздушная тревога и предупреждение мониторинговых каналов о том, что ракеты летят на Днепр.

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Что известно о ракетной атаке

Вечером 27 октября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что к вечеру в области был прилет. Оккупанты попали по территории Николаевской общины Синельниковского района. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, дважды в день россияне били по Никополю. Применяли как тяжелую артиллерию, так и дрон-камикадзе. В городе повреждены 14 частных домов. Известно, что в одном из них вспыхнул пожар, который спасатели обуздали. Без света оставались более 1200 семей из-за уничтоженных линий электропередач.