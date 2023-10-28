О взрывах в Днепре журналисты 24 Канала сообщили около 01:01. Предшествовала этому воздушная тревога и предупреждение мониторинговых каналов о том, что ракеты летят на Днепр.
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Вздрогнулся весь город, люди были заблокированы в доме: оккупанты ударили по центру Херсона Что известно о ракетной атаке 02:46 Отбой воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие. 02:24 Воздушные силы обращаются к жителям Кривого Рога и Кропивницкого. Их призывают не покидать укрытий. 02:23 Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях. 02:22 Воздушные силы отметили, что несколько ракет с южного направления летят на области, где объявлена воздушная тревога. 01:15 Мониторинговые каналы предполагают, что враг запустил ракеты наземного/морского базирования, вероятно "Искандер-К" или "Калибры". Цели врага пролетали на низкой высоте практически по всей территории временно оккупированной части Запорожской области, в частности, по Мелитопольскому району. 01:13 Мониторинговые каналы говорят, что сейчас доразведка по ракетам, запущенным врагом. Пока в вашем регионе раздается воздушная тревога – не покидайте укрытий. 01:11 Мониторинговые каналы сообщили, что в Кривом Роге раздался взрыв. Доподлинно неизвестно, был ли это прилет или работа ПВО. Ожидаем информацию от представителей местных властей. 01:07 Мониторинговые каналы пишут, что ракета пролетела. Далее за вектором – Кировоградская область. 01:04 Мониторинговые каналы отметили, что в воздухе существуют еще целые. Предупредили об угрозе жителей Кривого Рога. 01:00 Воздушные силы отметили, что существует ракетная опасность для жителей Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областей. 00:58 Мониторинговые каналы предупредили об опасности с Юга. По предварительной информации, враг запустил крылатые ракеты. 00:57 Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области, а через несколько минут еще и в Кировоградской и Запорожской.
Вечером 27 октября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что
к вечеру в области был прилет. Оккупанты попали по территории Николаевской общины Синельниковского района. К счастью, обошлось без жертв.
Кроме того,
дважды в день россияне били по Никополю. Применяли как тяжелую артиллерию, так и дрон-камикадзе. В городе повреждены 14 частных домов. Известно, что в одном из них вспыхнул пожар, который спасатели обуздали. Без света оставались более 1200 семей из-за уничтоженных линий электропередач.