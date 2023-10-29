Попередньо, влучань у регіоні немає. Працювали наші сили ППО.

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На Хмельниччині чули вибухи

Вночі перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що на Хмельниччині чутно вибухи. В області лунала повітряна тривога.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Жителі нашої області могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги,

– писав він.

Згодом Тюрін зазначив, що пошкоджень цивільної інфраструктури й постраждалих внаслідок вибухів немає.

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