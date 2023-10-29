Попередньо, влучань у регіоні немає. Працювали наші сили ППО.
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На Хмельниччині чули вибухи
Вночі перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що на Хмельниччині чутно вибухи. В області лунала повітряна тривога.
Жителі нашої області могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги,
– писав він.
Згодом Тюрін зазначив, що пошкоджень цивільної інфраструктури й постраждалих внаслідок вибухів немає.
Попередні масовані атаки по Україні: що відомо
- Близько першої години ночі 28 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К". Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму. У підсумку було збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі.
- 27 жовтня внаслідок бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено: на Миколаївщині – 3 керовані авіаційні ракети Х-59; на Херсонщині – 2 ударних безпілотники "Ланцет".
- Крім цього, вночі 27 жовтня противник атакував з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши 6 ударних БпЛА типу "Shahed" у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Воронезької області у напрямку Харківщини. Було знищено 5 "Shahed-136/131" в межах Херсонської та Миколаївської областей.