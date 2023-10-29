Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі телемарафону прокоментував це питання. За його словами, станом на 28 жовтня жодна з держав світу не здатна покрити наші потреби у боєприпасах.

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Покрити потреби складно

І навіть якщо всі країни вільного світу об'єднаються – спроможностей це покрити не вистачить,

– наголосив Камишін.

Водночас він наголосив, що саме тому Україна продовжує опиратися на постачання снарядів від наших країн-партнерів. Паралельно з цим наша держава займається нарощуванням власного виробництва.

Звернімо увагу, що напередодні Німеччина оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України. Розповідаємо, що до нього входить.

Що Україна отримає від Німеччини

На урядовому порталі Німеччини вказано, що новий пакет включатиме не лише зброю та техніку, а й амуніцію. Пройдімося по тому, що передадуть нашій державі:

зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

радіолокаційну станцію TRML-4D;

4 бронетранспортери;

4 танкові тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 безпілотників Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейні радари GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тисяч захисних окулярів.

Ясна річ, що з міркувань безпеки уряд Німеччини деталей щодо способів транспортування та дати не оголошує. Водночас у Берліні зазначили, що лиш у 2023 році від країни наша держава отримала військової допомоги на 5,4 мільярда євро.

Наостанок додамо, що 26 жовтня США оголосили про новий пакет військової допомоги. Його сума – 150 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для систем ППО NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, системи Javelin та понад 2 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.