Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в эфире телемарафона прокомментировал этот вопрос. По его словам, по состоянию на 28 октября ни одно из государств мира не способно покрыть наши потребности в боеприпасах.

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Покрыть потребности сложно

И даже если все страны свободного мира объединятся – возможностей это покрыть не хватит,

– подчеркнул Камышин.

В то же время, он отметил, что именно поэтому Украина продолжает опираться на поставки снарядов от наших стран-партнеров. Параллельно с этим наше государство занимается наращиванием собственного производства.

Обратим внимание, что накануне Германия объявила о предоставление нового пакета военной помощи для Украины. Рассказываем, что в него входит.

Что Украина получит от Германии

На правительственном портале Германии отмечено, что новый пакет будет включать не только оружие и технику, но и амуницию. Пройдемся по тому, что передадут нашему государству:

зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

радиолокационную станцию TRML-4D;

4 бронетранспортера;

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 беспилотников Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радара GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.

Понятно, что из соображений безопасности правительство Германии деталей относительно способов транспортировки и даты не объявляет. В то же время в Берлине отметили, что только в 2023 году от страны наше государство получило военную помощь на 5,4 миллиарда евро.

В заключение добавим, что 26 октября США объявили о новом пакете военной помощи. Его сумма – 150 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для систем ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, системы Javelin и более 2 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.