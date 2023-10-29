Так, на свет появилось то, что американские официальные лица называют программой FrankenSAM. Она объединяет современные ракеты "земля-воздух" западного калибра и переоборудованные пусковые установки советских времен или радары, уже находящиеся на вооружении наших военных.

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Что известно о программе FrankenSAM

Пишут о двух вариантах импровизированной противовоздушной обороны:

сочетание советской пусковой установки "Бук" и американских ракет Sea Sparrow;

сочетание радаров советских времен и американских ракет Sidewinder.

Эти варианты были опробованы на протяжении последних месяцев на военных базах в США. И их должны доставить в Украину осенью, говорят официальные лица.

Также в эту программу входит ракетный комплекс Hawk, используемый во времена холодной войны. Собственно, с их помощью уже успешно сбивали на этой неделе "Шахеды", атаковавшие из Крыма.

(Итого, ЗРК – 24 Канал) FrankenSAM помогают восполнить критические пробелы в украинской противовоздушной обороне, и это важнейший вызов, который стоит перед Украиной сегодня,

– сказала Лора К. Купер, заместитель помощника министра обороны США по вопросам политики по делам России, Украины и Евразии.

Обратим внимание, что в четверг Белый дом объявил о предоставлении Украине еще 150 миллионов долларов военной помощи. В этот пакет вооружений входят дополнительные боеприпасы для трех видов систем ПВО, в частности, ракеты Sidewinder для одного из ЗРК FrankenSAMS.

Дефицит вооружения толкнул на смелый эксперимент

По сути, сама программа возникла в конце прошлого года. Тогда украинские официальные лица обратились к союзникам. Их просили помочь найти ракеты для около 60 ЗРК "Бук" советских времен и простаивавших в Киеве радаров.

Украинцы знали, что найти боеприпасы для "Буков" будет сложно. Следовательно, предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО.

Мы поняли, что нам нужно найти какие-то решения,

– сказала Александра Устинова, глава комиссии в украинском парламенте, которая наблюдает за передачей оружия с Запада.

Она добавила, что украинские чиновники ради экономии времени предложили, что мы самостоятельно смонтируем оружие. Все потому, что "на зимний период нам очень необходима противовоздушная оборона, и это то, что будет использовано".

В то же время американские инженеры настояли на том, что будут выполнять работы. Им понадобилось более семи месяцев, чтобы протестировать и утвердить соединение после того, как в январе Пентагон дал зеленый свет на предоставление ракет Sea Sparrow для проекта. Устинова отметила, что несколько модифицированных пусковых установок "Бук" и ракет только недавно прибыли в Украину.

Она отметила, что наша страна готова отправить в США еще 17 "Буков" для модернизации. Впрочем, следует понимать, что американские инженеры способны перерабатывать только по пять таких установок в месяц.

Известно еще один тандем, в котором наземная пусковая установка использует радары советских времен, чтобы запускать старые американские ракеты. Правда, последние обычно используются на истребителях.

В этом случае FrankenSAM использует сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder американского производства. Их еще в 50-е годы разработали и используют на истребителях F-16 и F-18. Пока они – часть импровизированной системы наземного запуска. Их Купер назвала "настоящей инновацией". И что это поможет ускорить развертывание ПВО в Украине, "вместо того чтобы, как вы знаете, это были годы и годы разработки". В то же время неизвестно, когда именно этот тандем прибудет в Украину.

Но это еще не всё. Американские оборонные чиновники и инженеры испытывают, что может быть мощным ЗРК программы FrankenSAM. Речь идет о ракете Patriot и пусковой станции, которая способна работать со старыми украинскими радиолокационными системами отечественного производства.