Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что на вооружении противника есть ЗРК "Бук", "Тор" разных модификаций, "Панцирь" и другие комплексы. Также у россиян есть совсем новая ракета Р-37.

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О героизме наших пилотов будут писать в книгах

Что касается новой ракеты Р-37, то, по словам россиян, она может преодолевать расстояние в 380 километров и сбивать воздушную цель. Однако всем известно, как оккупанты любят преувеличивать, поэтому наши пилоты даже шутят, что сбивать на таком расстоянии возможно разве что на российском канале "Звезда". Однако уже подтверждено применение российских ракет на расстояние 200 километров.

Украинские пилоты и военное управление об этом знают. Соответственно, все решения по применению авиации на разных направлениях принимаются, в том числе с учетом рисков и угроз от российской ПВО.

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Имея на вооружении довольно старые самолеты и комплексы, приходится придумывать новые тактические приемы. Они помогают нашим пилотам не только выжить, но и уничтожить оккупантов.

Даже если по нашим пилотам отработала ПВО, например, ракета Р-37, им об этом сообщают с земли, но наш летчик, несмотря на то, что по нему уже летит, продолжает выполнять задачи – сбрасывает свои ракеты, бомбы,

– рассказал Юрий Игнат.

После выполнения задания пилот совершает противоракетный маневр – опускается как можно ниже к земле и на огромной скорости летит в противоположную сторону от ракеты.

"Так сегодня воюют наши пилоты. Трудно описать их героизм просто словами, думаю, об этом напишут в книгах и учебниках и снимут кино", – добавил Игнат.

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