Этой ночью российские террористы не атаковали Украину ни ракетами, ни дронами-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему в Украине "затишье" с тревогами

По словам Игната, как говорят в авиации – сейчас "нелетная погода". Поэтому в Украине "затишье" с воздушными тревогами.

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Можно зайти на сайты, которые прогнозируют погоду и посмотреть, что происходило или сейчас происходит на Востоке. Это "нелетная погода", как говорят в авиации,

– сказал он.

По этой причине враг не атаковал Украину ночью 26 октября ни дронами, ни ракетами.

"Именно поэтому и беспилотников фактически вообще не было этой ночью. Не было видно их на наших мониторах. И самолеты. Вот собственно плохая погода позволяет украинцам более или менее спать. Погода влияет на ход боевых действий", – подчеркнул Игнат.

Что свидетельствует о подготовке России к новым атакам

Наталья Гуменюк сообщала, что вражеская армия в очередной раз вывела свой ракетоноситель в Черном море, повысив уровень угрозы ракетного обстрела. Такие действия свидетельствуют об их подготовке к массированным атакам, в том числе и объектах энергетической инфраструктуры.

По словам Гуменюк, враг может использовать свои высокоточные ракеты типа "Калибры", носитель которого находится в Черном море, по объектам критической инфраструктуры. В то же время наши бойцы наблюдают длительную паузу по неиспользованию россиянами ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили варить прошлой зимой.

"Это может говорить о подготовительном периоде, который определенным образом враг использует для накопления этого вида вооружения", – отметила она.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что в любом случае пребывания ракетоносителей в Черном море или даже в пунктах базирования – это высокий уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. А когда эти корабли выходят на боевое дежурство, то поднимается дополнительный уровень угрозы.