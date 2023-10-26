Цієї ночі російські терористи не атакували Україну ні ракетами, ні дронами-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому в Україні "затишшя" з тривогами

За словами Ігната, як кажуть в авіації – зараз "нельотна погода". Через це в Україні "затишшя" з повітряними тривогами.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Можна зайти на сайти, які прогнозують погоду і подивитися, що відбувалося чи зараз відбувається на Сході. Це "нельотна погода", як кажуть в авіації,

– сказав він.

Через це ворог не атакував Україну вночі 26 жовтня ні дронами, ні ракетами.

"Саме тому і безпілотників фактично взагалі не було цієї ночі. Не було видно їх на наших моніторах. І літаки. От власне погана погода дозволяє українцям більш менш спати. Погода впливає на перебіг бойових дій", – підкреслив Ігнат.

Що свідчить про підготовку Росії до нових атак

Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожа армія вкотре вивела свій ракетоносій у Чорному морі, підвищивши рівень загрози ракетного обстрілу. Такі дії терористів можуть свідчити про їхню підготовку до масованих атак, зокрема й об'єктах енергетичної інфраструктури.

За словами Гуменюк, ворог може використати свої високоточні ракети типу "Калібри", носій якого наразі перебуває у Чорному морі, по обʼєктах критичної інфраструктури. Водночас наші бійці спостерігають довготривалу паузу щодо невикористання росіянами ракет повітряного базування типу Х-101, якими вони полюбляли гатити минулої зими.

"Це може говорити про підготовчий період, який певним чином ворог використовує для накопичення цього виду озброєння", – зазначила вона.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що в будь-якому випадку перебування ракетоносіїв в Чорному морі чи навіть у пунктах базування – це високий рівень ракетної загрози на всій території України. А коли ці кораблі виходять на бойове чергування, то підіймається додатковий рівень загрози.