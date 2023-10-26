Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она также призвала украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги из-за повышенной угрозы с моря, передает 24 Канал.

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Гуменюк отметила, что вполне вероятно, что враг может использовать свои высокоточные ракеты типа "Калибры", носитель которого находится в Черном море, по объектам критической инфраструктуры. По словам спикера, так россияне поступали в прошлом году.

Кроме того, Наталья Гуменюк подчеркнула, что украинские военные наблюдают длительную паузу неиспользования россиянами ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили бить прошлой зимой.

Это может говорить о подготовительном периоде, который враг использует для накопления этого вида вооружения,

– сказала она.

В конце концов спикер подчеркнула, что в любом случае пребывания ракетоносителей в Черном море или даже в пунктах базирования – это высокий уровень ракетной угрозы на всей территории Украины. Когда эти корабли выходят на боевое дежурство, то поднимается дополнительный уровень угрозы.

Напоследок она призвала осознавать опасность, которую могут нести ракетоносители с Черного моря и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку обнаружить пуск "Калибров" достаточно сложно.

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