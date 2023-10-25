Как отметил городской голова Славуты Василий Сидор, повреждения зафиксированы в населенных пунктах, расположенных вблизи ХАЭС. Тем временем в МАГАТЭ отметили, что в следующий раз "может не повезти".

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Ситуация с ядерной безопасностью крайне нестабильна

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что мощные взрывы вблизи Хмельницкой АЭС не отразились на ее работе. В то же время это еще раз "подчеркивает очень нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине".

Тот факт, что многочисленные окна на площадке были разбиты, показывает насколько это было близко. В следующий раз нам может не так повезти,

– подчеркнул Гросси.

По словам экспертов МАГАТЭ, утром прогремели два взрыва. Вскоре стало известно, что сбили два беспилотника ориентировочно в 5 и 20 километрах от станции.

Известно, что в результате этого вылетели окна на площадке, а также произошло обесточивание в Славуте и Нетешине из-за того, что были повреждены линии электропередачи.

В каком состоянии Хмельницкая АЭС

Повреждений на объектах атомной станции, согласно информации, не было. Но город-спутник Нетешин и села, которые в округе, также были максимально повреждены,

– сказал Сидор.

Он добавил, что повреждения получили также дома, общежитие и другие объекты критической инфраструктуры. Кроме того, в Минэнерго отметили, что пострадали два здания вблизи Хмельницкой АЭС. В административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах выбиты окна.

Из-за повреждений линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области,

– отметили в Минэнерго.

Заметим, что в вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что вероятной мишенью дронов этой ночью была Хмельницкая АЭС. Он добавил, что в результате этого два десятка местных жителей травмированы. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.