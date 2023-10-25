Як зазначив міський голова Славути Василь Сидор, пошкодження зафіксовані у населених пунктах, розташованих поблизу ХАЕС. Тим часом у МАГАТЕ зазначили, що наступного разу "може не пощастити".

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Ситуація з ядерною безпекою вкрай нестабільна

На цьому наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він додав, що потужні вибухи поблизу Хмельницької АЕС не вплинули на її роботу. Водночас це вкотре "підкреслює вкрай нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні".

Той факт, що численні вікна на майданчику були зруйновані, показує, наскільки близько це було. Наступного разу нам може не так пощастити,

– наголосив Гроссі.

За словами експертів МАГАТЕ, зранку пролунали два вибухи. Невдовзі стало відомо, що збили два безпілотники орієнтовно за 5 та 20 кілометрів від станції.

Відомо, що внаслідок цього повилітали вікна на майданчику, а також сталося знеструмлення у Славуті та Нетішині через те, що пошкоджень зазнали лінії електропередачі.

В якому стані Хмельницька АЕС

Пошкодження на об'єктах атомної станції згідно з інформацією не було. Але місто-супутник Нетішин і села, які в окрузі, також зазнали максимально пошкодження,

– сказав Сидор.

Він додав, що пошкоджень зазнали також будинки, гуртожиток та інші об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, у Міненерго зазначили, що постраждали дві будівлі поблизу Хмельницької АЕС. В адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах пошкоджені вікна.

Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області,

– зазначили в Міненерго.

Зауважимо, що у вечірньому зверненні Володимир Зеленський наголосив, що вірогідною мішенню дронів цієї ночі була Хмельницька АЕС. Він додав, що внаслідок цього два десятки місцевих мешканців травмовані. Усім їм надана необхідна медична допомога.