Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Славути Василь Сидор, інформує 24 Канал. Він зазначив, що пошкодження є у населених пунктах неподалік ХАЕС. Зазначимо, що в Славуті вибухи лунали навіть після оголошення відбою повітряної тривоги.

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"Пошкоджень на об'єктах атомної станції згідно з інформацією не було. Але місто-супутник Нетішин і села, які в окрузі, також зазнали максимально пошкоджень", – сказав Сидор.

За його словами, пошкоджено будинки, гуртожитки та інші об'єкти критичної інфраструктури.

Пошкоджено будівлі біля ХАЕС

У Міненерго заявили, що унаслідок обстрілу росіян постраждали дві будівлі неподалік Хмельницької атомної електростанції. Відомо, що пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області,

– зазначили в Міненерго.

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