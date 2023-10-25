Міський голова Славути Василь Сидор розповів у ефірі телемарафону, що у місті немає та не було військових частин. За словами посадовця, місто – мирне, пише 24 Канал.

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Пошкоджень дуже багато. Пошкоджені всі 28 об’єктів освіти. У них різний рівень пошкодження. Це також лікарня, промислові підприємства, біля 300 багатоповерхових будинків та приватний сектор,

– заявив міський голова.

Він пояснив, що влада вживає заходів, щоб допомогти перш за все медичним та освітнім закладам. Також допомагають людям усунути першочергові аварії.

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що у Шепетівському районі впали збиті цілі – там пролунав вибух і вибухова хвиля пошкодила дуже багато квартирних будинків, домоволодінь житлової забудови, об’єкти комунальної власності, школи, садочки на території чотирьох громад, що довкола пошкодженого об'єкта критичної інфраструктури.

Окрім того, на території Шепетівського району розгорнули штаб з ліквідації наслідків інциденту.

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