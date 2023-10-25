Міський голова Славути Василь Сидор розповів в ефірі "Суспільне. Спротив", що станом на 9 ранку 25 жовтня до медзакладів з різними ступенями ушкоджень звернулося 20 людей, пише 24 Канал.
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Місто Славута – мирне місто, в нас немає військових частин, але о 4 годині ночі (25 жовтня – 24 Канал) ми попали під бомбардування і дуже багато шкоди нанесено: пошкоджені школи, садочки, інші об'єкти критичної інфраструктури. Наразі працюють усі служби щодо максимального усунення пошкоджень, які є на території міста та ближніх сіл,
– повідомив мер міста.
За його словами, у Славуті немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля вночі 25 жовтня.
"Всі заклади освіти, у нас їх 22, всі без виключення мають руйнування. І ще багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення", – заявив Василь Сидор.
Він також пояснив, що у лікарнях внаслідок атаки перебувають 20 людей, медики надають їм допомогу.
"Будемо надіятися на покращення. У всіх – різні ступені ураження", – уточнив міський голова.
Василь Сидор також уточнив, що у місті 25 жовтня не працюватимуть освітні заклади.
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Які наслідки атаки ворога по Хмельниччині
- Уламки ворожих "Шахедів" упали на території Хмельницької області. Там є пошкодження у Славуті та Нетішині.
- У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що в Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей їхні уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Там вибуховою хвилею пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.
- У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що у Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.