Міський голова Славути Василь Сидор розповів в ефірі "Суспільне. Спротив", що станом на 9 ранку 25 жовтня до медзакладів з різними ступенями ушкоджень звернулося 20 людей, пише 24 Канал.

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Місто Славута – мирне місто, в нас немає військових частин, але о 4 годині ночі (25 жовтня – 24 Канал) ми попали під бомбардування і дуже багато шкоди нанесено: пошкоджені школи, садочки, інші об'єкти критичної інфраструктури. Наразі працюють усі служби щодо максимального усунення пошкоджень, які є на території міста та ближніх сіл,

– повідомив мер міста.

За його словами, у Славуті немає жодного закладу освіти, якого б не зачепила вибухова хвиля вночі 25 жовтня.

"Всі заклади освіти, у нас їх 22, всі без виключення мають руйнування. І ще багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення", – заявив Василь Сидор.

Він також пояснив, що у лікарнях внаслідок атаки перебувають 20 людей, медики надають їм допомогу.

"Будемо надіятися на покращення. У всіх – різні ступені ураження", – уточнив міський голова.

Василь Сидор також уточнив, що у місті 25 жовтня не працюватимуть освітні заклади.

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