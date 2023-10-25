Городской голова Славуты Василий Сидор рассказал в эфире "Суспильне. Сопротивление", что по состоянию на 9 утра 25 октября в медучреждения с разными степенями повреждений обратилось 20 человек, пишет 24 Канал.

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Город Славута – мирный город, у нас нет воинских частей, но в 4 часа ночи (25 октября – 24 Канал) мы попали под бомбежку и очень много вреда нанесены: повреждены школы, садики, другие объекты критической инфраструктуры. В настоящее время работают все службы по максимальному устранению повреждений на территории города и ближних сел,

– сообщил мэр города.

По его словам, в Славуте нет ни одного учебного заведения, которого бы не задела взрывная волна ночью 25 октября.

"Все учебные заведения, у нас их 22, все без исключения имеют разрушения. И еще много других объектов: котельные, здания другого назначения", – заявил Василий Сидор.

Он также пояснил, что в больницах в результате атаки находятся 20 человек, медики оказывают им помощь.

"Будем надеяться на улучшение. У всех – разные степени поражения", – уточнил городской голова.

Василий Сидор также уточнил, что в городе 25 октября не будут работать образовательные учреждения.

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