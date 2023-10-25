Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів у ефірі "Свобода. Ранок", що російській окупанти вже четверту ніч поспіль атакують Хмельницьку область. В ніч проти 25 жовтня наші сили ППО збили всі ворожі цілі, пише 24 Канал.

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Навіщо ворог атакує Хмельниччину

Сергій Тюрін повідомив, що у Шепетівському районі впали збиті ворожі цілі. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, об'єкти комунальної власності, машини.

Всі 16 поранених людей зазнали неважних поранень.

Посадовець розповів, що окупанти б'ють по Хмельниччині, щоб позбавити людей світла та тепла.

У нас є критична інфраструктура, у нас є ЗСУ, які регулярно завдають болісних ударів по ворогу. Для того вони (росіяни – 24 Канал) шукають можливості завдавати удару у відповідь,

– заявив посадовець.

Він уточнив, що ворог протягом 1,5 роки повномасштабної війни атакує Хмельниччину.

Уламки ворожих дронів упали на Хмельниччині