22:47, 25 жовтня

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП Шосткинського району, який "зливав" до ФСБ інформацію про оборону Сумщини. Його дистанційно завербували росіяни – він мав прокремлівські погляди та пішов на контакт.

Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "втемну" використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону,

– розповіли в СБУ.