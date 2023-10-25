25 жовтня ворог четверту ніч поспіль атакував Хмельницьку область "Шахедами", через що у місті Славута є значні руйнування внаслідок збиття уламків. Також окупанти масовано обстріляли Херсонську область – на місці одного з прильотів під завалами можуть бути люди. Однак це далеко не всі події дня, повідомляє 24 Канал.
Днем раніше Ракетний удар по Запоріжжю, нічна атака "Шахедами": хронологія 608 дня війни
Хронологія війни 25 жовтня
Початок тренувань на F-16 в США
У Військово-повітряних силах США підтвердили, що невелика кількість українських пілотів почали тренування на F-16 в Аризоні. Точна кількість пілотів невідома.
Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців,
– констатував спікер.
Залужний і Повітряні сили
Валерій Залужний 25 жовтня розповів, що провів роботу на одному з пунктів управління Повітряних сил ЗСУ. Головнокомандувач поговорив з начальником Генштабу Сергієм Шапталою та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.
Розмова стосувалася посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.
Зрадник з УПЦ МП
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП Шосткинського району, який "зливав" до ФСБ інформацію про оборону Сумщини. Його дистанційно завербували росіяни – він мав прокремлівські погляди та пішов на контакт.
Для збору розвідувальних відомостей зрадник намагався "втемну" використовувати місцевих жителів, у яких випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов. Також він фіксував локації українських захисників, коли їздив по території прикордонного регіону,
– розповіли в СБУ.
Новий спікер у США та Україна
Республіканець Майк Джонсон став новим спікером Палати представників парламенту США. За нього проголосувало 220 конгресменів.
Раніше республіканець зі скептицизмом ставився до надання допомоги нашій державі. Також його вважають прихильником Трампа. Проте сам Джонсон запевнив, що відкритий для переговорів стосовно запиту президента Джо Байдена. Президент США хоче додатково профінансувати ЗСУ для наступу.
Більше дронів на фронті
У Міноборони заявили, що допустили до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА. Це означає, що дронів в України суттєво побільшає.
Це вперше відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою. Термін становить лише декілька днів.
Раніше розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів.
Окупанти обстріляли Херсон
Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.
Потужна "бавовна" у Донецьку
Українські спецпризначенці виявили та знищили склад з боєприпасами російських окупантів у Донецьку.
Росіяни вбили підлітка у Бериславі
Російські окупанти вкотре атакували Берислав. Цього разу ворог влучив у житловий будинок. Жертвою удару став 13-річний підліток.
Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський увечері 25 жовтня традиційно звернувся до українців. Президент повідомив, що приїхав у Хмельницьку область. Вона минулої ночі постраждала від атак окупантів. Зеленський наголосив, що, швидше за все, ціллю окупантів була Хмельницька АЕС. Український лідер закликав країни-союзниці посилити ППО та зробити все, щоб Росія не змогла обходити санкції. Зеленський зауважив, що у дронах, якими атакує Росія, знайшли, зокрема, західні компоненти.
У МАГАТЕ відреагували на вибухи біля Хмельницької АЕС
У МАГАТЕ відреагували на те, що окупанти, вочевидь, намагалися атакувати Хмельницьку АЕС. Там наголосили, що зруйновані вікна на майданчику свідчать, як близько пролунали вибухи. Цього разу, на щастя, минулося, але наступного – може так не пощастити.
Україна має успіх у виробництві снарядів
Олександр Камишін повідомив, що наразі Україна виробляє у рази більше снарядів, аніж упродовж 2022 року. Окрім того, суттєво покращилася ситуація з виробництвом дронів.
На авіабазі "Гвардійське" сильно палало
Учора ввечері, 24 жовтня, у Криму повідомляли про сильні вибухи. Згодом супутникові кадри показали, що на авіабазі "Гвардійське" спалахнула пожежа. Окупанти намагаються приховати її.
Чи передали Ізраїлю снаряди, які призначались Україні
У Пентагоні заявили, що Ізраїлю не передавали снаряди, які призначались Україні. Загалом військові потреби двох країн фактично не перетинаються.
Ракета впала біля складу зброї Чорноморського флоту Росії
ЗМІ повідомляють, що Чорноморський флот Росії лише дивом уникнув значних втрат. Одна з ракет впала поблизу його складу зі зброєю.
Двоє жителів Славути перебувають у реанімації
Мер Славути Василь Сидор уточнив, що станом на 13:00 у Славуті 18 поранених внаслідок атаки. За його даними, двоє потерпілих перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні. Усі постраждалі внаслідок російської атаки – цивільні.
Росіяни вдарили по підприємству у Херсоні
Зранку Росія вдарила по Дніпровському району Херсона. Окупанти поцілили у територію одного з підприємств. Свідки говорять, що вибухівку могли скинути з дрона.
Зведення ВМС
У ВМС повідомили, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі, а в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель. Натомість у Середземному морі 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.
Втрати ворога на Півдні
Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань: за минулу добу було ліквідовано 21 окупанта. Також було знищено: 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 танк, 1 БМП-3, 4 самохідні артилерійські установки, 19 гармат, 1 БпЛА "Орлан-10", 10 одиниць автобронетехніки, 1 човен. Також знищено 2 пункти управління БпЛА.
Руйнівні удари по Донеччині
Зранку російські окупанти вдарили по селу Запоріжжя Покровської громади, а також завдавали ударів з артилерії по Марківці та Гірнику. Всього протягом минулої доби армія РФ завдала ударів по 12 містам та селам Донецької області.
Фото: Суспільне Донбас
Приміщення АЕС зазнали пошкоджень
У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на Хмельницьку область постраждали адміністративно-побутовий та лабораторно-побутовий корпуси Хмельницької АЕС.
Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуть одразу ж після того, як енергетиків допустять до місця пошкоджень.
Україна готова до енергетичного терору Росії, – Зеленський
Президент Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав доповіді про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту. Також глава держави розповів про захист української енергетичної інфраструктури від чергових атак Росії. Він наголосив, що Україна готова до енергетичного терору з боку Росії і на такі удари буде відповідь.
У Славуті зросла кількість поранених
Мер міста повідомив в ефірі "Суспільне", що станом на 9:00 до медзакладів у громаді звернулися 20 людей – всі вони перебувають у лікарні. У всіх різні ступені ураження.
Він додав, що всі заклади освіти, яких є 22, мають руйнування – саме тому навчання сьогодні скасували. Також пошкоджені багато інших об'єктів: котельні, будівлі іншого призначення.
В Україну приїде Урсула фон дер Ляєн
Редактор "Радіо Свобода" заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може приїхати в Україну на початку листопада. Це може свідчити, що оцінка прогресу України у "кандидатських" реформах буде позитивною.
Обстріл Кіровоградської області
Сили оборони Півдня повідомили, що впродовж доби ворог завдав 13 авіаційних ударів із застосуванням авіаційних крилатих ракет "Х-59" та "Х-31" у напрямку Кіровоградської області.
СБУ знешкодила агентурно-бойову групу агентів ФСБ
У Київській області СБУ викрила трьох осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління. Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.
Встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.
Окупанти обстріляли Луганщину
Впродовж чотирьох годин росіяни завдали 6 ударів з КАБ-500 по Невському Луганської області, повністю зруйновані 2 будинки. Також росіяни поцілили по раніше пошкодженим будівлям і домогосподарствам. На додачу обстріляли Білогорівку та Серебрянське лісництво.
У Бердянську підірвали окупанта, – росЗМІ
Російські пропагандисти пишуть, що в окупованому Бердянську Запорізької області невідомі підірвали авто одного з окупантів, він загинув на місці. Особу російського військового не розкривають, однак вибухівка нібито була закладена під водійське сидіння машини.
У Бериславі загинув місцевий житель
Близько 07:20 росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал Берислава Херсонської області та поцілили по будинку. На жаль, від удару помер 42-річний чоловік.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством
Шойгу нібито приїхав в Україну
Російські пропагандисти стверджують, що Шойгу нібито приїхав на окуповану територію України. У міноборони Росії заявили, що він нібито "перевірив передовий пункт управління російського угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку".
У Херсоні досі ліквідовують наслідки підриву ГЕС
У Херсонській області досі усувають наслідки повені після підриву Каховської ГЕС. Найбільше постраждав мікрорайон Острів. І сьогодні фахівці працюють на вулицях П'ятихатській, Озерній та провулку Мідному.
У Росії затримали колаборанта з Луганської області
Нещодавно у Москві затримали колишнього начальника управління автомобільних доріг так званої "лнр", який після звільнення намагався відсидітися у Росії.
Йому інкримінують розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Росіяни скинули в Чорне море вибухівку
Наталія Гуменюк розповіла, що 24 жовтня росіяни скинули з авіації у Чорне море 4 невідомі вибухові пристрої. Вона припустила, що ворог намагається зашкодити цивільному судноплавству та дискредитувати Сили оборони України,
Австралія надала потужний пакет допомоги
Україна отримає від Австралії новий пакет допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів або 12,8 мільйонів доларів США.
Зокрема нам нададуть нове військове обладнання, серед якого є системи боротьби з дронами. Також у пакет увійшли 3D-принтер для друку металом, який може використовуватися для створення запчастин, і портативні рентгенівські апарати, якими медики зможуть користуватися на передовій.
Проукраїнський кандидат на посаду спікера Палати представників США вибув з перегонів
Представник республіканської партії Том Еммер вибув з-поміж претендентів на посаду спікера Палати представників США під тиском трампістів. Проти кандидатури Еммера за зачиненими дверима проголосували 26 республіканців.
Подробиці наслідків атаки на Хмельниччині
У МВС повідомили, що у Славуті Шепетівського району внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків, а також два навчальні заклади, адмінбудівля, крамниця і автомобілі.
16 людей звернулися до медиків по допомогу. Також у містах Славута та Нетішин вибуховою хвилею пошкоджені приміщення пожежно-рятувальних частин та будівля відділу поліції.
На Харківщині загинули 2 людини
Впродовж доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. На жаль, від атак ворога у селі Подоли Куп’янського району загинули 2 цивільних чоловіків 57 та 50 років.
Росія виготовила нову партію Су-35С
Повітряно-космічні сили Росії отримали від авіаційного заводу нову партію сучасних бойових літаків Су-35С. Їхню кількість не повідомляють, але вони вже здійснили переліт на аеродром базування.
Це вже четверта за поточний рік партія винищувачів Су-35С, які надійшли в повітряно-космічні сили Росії.
Росія продовжує тероризувати Запоріжжя
Минулої доби росіяни завдали 181 удар по 21 населеному пункту Запорізької області. До ОВА надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, але, на щастя, минулося без постраждалих.
Ворог атакував Херсонщину: під завалами можуть бути люди
Цієї ночі окупанти завдавали ударів по Херсонській області різними видами озброєння. Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. В ОВА повідомили, що на місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди.
Загалом за минулу добу ворог 86 разів обстріляв регіон, випустивши 389 снарядів з різних видів озброєння. На жаль, 4 людини зазнали поранень. Масштаби руйнувань уточнюються.
Стало відомо про 2 загиблих на Донеччині
У Донецькій ОВА повідомили, що у Степовому загинули двоє мешканців внаслідок російських обстрілів. Уточнюється, що ці люди загинули раніше, але про їхню смерть стало відомо лише зараз.
Ще одна людина поранена у Соловйовому.
Ситуція на Сумщині
Зранку росіяни здійснили обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано 25 вибухів з АГС.
Ситтуація у Миколаївській області
У ніч з 24 на 25 жовтня підрозділи повітряного командування "Південь» знищили 2 "Шахеди".
24 жовтня, о 11:15 та 13:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Втрати ворога за добу
За добу ворог втратив ще 800 своїх солдатів. Загальні втрати ворога у живій силі від 24 лютого зросли до 296 310.
Також ворог втратив багато техніки, зокрема:
- танків – 5112 (+7 за минулу добу);
- бойових броньованих машин – 9697 (+28);
- артилерійських систем – 7125 (+44);
- РСЗВ – 833 (+5);
- засоби ППО – 554 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5372 (+9);
- крилаті ракети – 1538 (+1);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9474 (+27);
- спеціальна техніка – 1 007 (+1).
Артилерійський удар по Марганецькій громаді
Росіяни обстріляли з артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Понад півдесятка снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. В ОВА повідомили, що загиблих та поранених немає.
Сили ППО збили всі дрони
У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив по Україні 11 "Шахедів", однак наші захисники збили всі безпілотники. Сили ППО працювали у Хмельницькій, Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Миколаївській областях.
У Славуті значні пошкодження
У Славуті Хмельницької області вночі вибухи пролунали після відбою тривоги. Мер Василь Сидор розповів про значні пошкодження. Також є поранені – у лікарні до роботи залучили всіх фахівців.
Перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін уточнив, що уламки дрона впали на об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.
Головне зі зведення Генштабу
За добу на фронті відбулося близько 80 бойових зіткнень, ворог намагався штурмувати на кількох напрямках. Загалом росіяни завдали по країні 6 ракетних та 51 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість наша авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Тим часом підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.
Кількість штурмів Авдіївки зменшилась
Росіяни продовжують посилені авіабомбардування Авдіївки, але кількість штурмів у цьому районі суттєво зменшилася. Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
За його словами, лише за останні п'ять діб ворог втратив на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" близько 2400 осіб мертвими й пораненими. Також було знищено 150 одиниць ворожої бронетехніки, з них 54 танки.
Дрони атакували Хмельницьку облась
Усі безпілотники, які не вдалося збити в інших регіонах, прямували у бік Хмельницької області. У регіоні пролунали низка вибухів через роботу ППО. Це вже четверту добу поспіль росіяни атакують Хмельниччину.
Влучання по будинку у Вовчанську
Росіяни обстріляли Вовчанськ Харківської області. Ворог влучив по приватному будинку.
У Брянську пролунали вибухи
У російському Брянську після опівночі пролунали вибухи. Очевидці писали про звуки "бавовни" у щонайменше двох районах міста.
Росіяни атакували Україну "Шахедами"
Окупанти запустили по Україні "Шахеди". Сперу повітряну тривогу оголосили в Київській області, однак згодом "почервоніли" й інші регіони.