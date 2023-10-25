22:47, 25 октября

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил клирик УПЦ МП Шосткинского района, который "сливал" в ФСБ информацию об обороне Сумщины. Его дистанционно завербовали россияне – у него были прокремлевские взгляды и пошел на контакт.

Для сбора разведывательных сведений предатель пытался "втемную" использовать местных жителей, у которых выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров. Также он фиксировал локации украинских защитников, когда ездил по территории приграничного региона,

– рассказали в СБУ.