25 октября враг четвертую ночь подряд атаковал Хмельницкую область "Шахедами", из-за чего в городе Славута есть значительные разрушения в результате падения обломков. Также оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область – на месте одного из прилетов под завалами могут быть люди. Однако это далеко не все события дня, сообщает 24 Канал.
Днем раньше Ракетный удар по Запорожью, ночная атака "Шахедами": хронология 608 дня войны
Хронология войны 25 октября
Начало тренировок на F-16 в США
В Военно-воздушных силах США подтвердили, что небольшое количество украинских пилотов начали тренировки на F-16 в Аризоне. Точное количество пилотов неизвестно.
Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев,
– констатировал спикер.
Залужный и Воздушные силы
Валерий Залужный 25 октября рассказал, что провел работу в одном из пунктов управления Воздушных сил ВСУ. Главнокомандующий побеседовал с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком.
Разговор касался усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил клирик УПЦ МП Шосткинского района, который "сливал" в ФСБ информацию об обороне Сумщины. Его дистанционно завербовали россияне – у него были прокремлевские взгляды и пошел на контакт.
Для сбора разведывательных сведений предатель пытался "втемную" использовать местных жителей, у которых выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров. Также он фиксировал локации украинских защитников, когда ездил по территории приграничного региона,
– рассказали в СБУ.
Новый спикер в США и Украина
Республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей парламента США. За него проголосовало 220 конгрессменов.
Ранее республиканец со скептицизмом относился к оказанию помощи нашему государству. Также его считают поклонником Трампа. Однако сам Джонсон заверил, что открыт для переговоров по запросу президента Джо Байдена. Президент США хочет дополнительно профинансировать ВСУ для наступления.
Больше дронов на фронте
В Минобороны заявили, что допустили к эксплуатации сразу несколько новых образцов БПЛА. Это означает, что дронов в Украине существенно прибавится.
Это впервые произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя. Срок составляет всего несколько дней.
Раньше разработки долго тестировали, проводили кучу ненужных заседаний и разводили бюрократию. Сейчас допуск к эксплуатации занимает всего несколько дней.
Оккупанты обстреляли Херсон
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.
Мощный "хлопок" в Донецке
Украинские спецназовцы обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов в Донецке.
Россияне убили подростка в Бериславе
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Берислав. На этот раз враг попал в жилой дом. Жертвой удара стал 13-летний подросток.
Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский вечером 25 октября традиционно обратился к украинцам. Президент сообщил, что приехал в Хмельницкую область. Она минувшей ночью пострадала от атак окупантов. Зеленский подчеркнул, что, скорее всего, целью окупантов была Хмельницкая АЭС. Украинский лидер призвал страны-союзницы усилить ПВО и сделать все, чтобы Россия не смогла обходить санкции. Зеленский заметил, что в дронах, которыми атакует Россия, нашли, в частности, западные компоненты.
В МАГАТЭ отреагировали на взрывы возле Хмельницкой АЭС
В МАГАТЭ отреагировали на то, что оккупанты, очевидно, пытались атаковать Хмельницкую АЭС. Там подчеркнули, что разрушенные окна на площадке свидетельствуют о том, как близко прогремели взрывы. На этот раз, к счастью, прошло, но в следующий – может так не повезти.
Украина преуспевает в производстве снарядов
Александр Камышин сообщил, что сейчас Украина производит в разы больше снарядов, чем в 2022 году. Кроме того, существенно улучшилась ситуация с производством дронов.
На авиабазе "Гвардейское" сильно пылало
Вчера вечером, 24 октября, в Крыму сообщали о сильных взрывах. Впоследствии спутниковые кадры показали, что на авиабазе "Гвардейское" вспыхнул пожар. Оккупанты пытаются утаить его.
Передали ли Израилю снаряды, которые предназначались Украине
В Пентагоне заявили, что Израилю не передавали снаряды, предназначенные для Украины. В целом, военные потребности двух стран фактически не пересекаются.
Ракета упала возле склада оружия Черноморского флота России
СМИ сообщают, что Черноморский флот России лишь чудом избежал значительных потерь. Одна из ракет упала возле его склада с оружием.
Два жителя Славуты находятся в реанимации
Мэр Славуты Василий Сидор уточнил, что по состоянию на 13:00 в Славуте 18 раненых в результате атаки. По его данным, двое пострадавших находятся в реанимации. Один из них – работник котельной. Все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.
Россияне ударили по предприятию в Херсоне
Утром Россия ударила по Днепровскому району Херсона. Оккупанты попали на территорию одного из предприятий. Свидетели говорят, что взрывчатку могли сбросить с дрона.
Сводка ВМС
В ВМС сообщили, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, а в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль. В Средиземном море – 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.
Потери врага на Юге
Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань: за минулу добу було ліквідовано 21 окупанта. Також було знищено: 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 1 танк, 1 БМП-3, 4 самохідні артилерійські установки, 19 гармат, 1 БпЛА "Орлан-10", 10 одиниць автобронетехніки, 1 човен. Також знищено 2 пункти управління БпЛА.
Разрушительные удары по Донбасу
Утром российские оккупанты ударили по селу Запорожье Покровской общины, а также наносили удары из артиллерии по Марковке и Горняку. Всего за прошедшие сутки армия РФ нанесла удары по 12 городам и селам Донецкой области.
Фото: Суспильное Донбасс
Помещения АЭС получили повреждения
В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на Хмельницкую область пострадали административно-бытовой и лабораторно-бытовой корпуса Хмельницкой АЭС.
Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области. Восстановительные работы начнут сразу после того, как энергетиков допустят к месту повреждений.
Украина готова к энергетическому террору России, – Зеленский
Президент Зеленский провел ежедневный селектор, во время которого заслушал доклад о ситуации на самых горячих участках фронта. Глава государства также рассказал о защите украинской энергетической инфраструктуры от очередных атак России. Он подчеркнул, что Украина готова к энергетическому террору со стороны России и на такие удары будет ответ.
В Славуте выросло количество раненых
Мэр города сообщил в эфире "Суспильного", что по состоянию на 9:00 в медучреждения в общине обратились 20 человек – все они находятся в больнице. У всех разные степени поражения.
Он добавил, что все 22 учебных заведения, которые расположены в городе, повреждены – именно поэтому обучение сегодня отменили. Также повреждены многие другие объекты: котельные, здания другого назначения.
В Украину приедет Урсула фон дер Ляйен
Редактор "Радио Свобода" заявил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может приехать в Украину в начале ноября. Это может свидетельствовать, что оценка прогресса Украины в "кандидатских" реформах будет положительной.
Обстрел Кировоградской области
Силы обороны Юга сообщили, что в течение суток враг нанес 13 авиационных ударов с применением авиационных крылатых ракет "Х-59" и "Х-31" в направлении Кировоградской области.
СБУ обезвредила агентурно-боевую группу агентов ФСБ
В Киевской области СБУ разоблачила трех человек, готовивших серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления. Для совершения диверсий фигуранты планировали применить до 10 дронов, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.
Установлено, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.
Оккупанты обстреляли Луганщину
В течение четырех часов россияне нанесли 6 ударов УАБ-500 по Невскому Луганской области, полностью разрушены 2 дома. Также россияне попали по ранее поврежденным зданиям и домохозяйствам. В придачу оккупанты обстреляли Белогоровку и Серебрянское лесничество.
В Бердянске подорвали оккупанта, – росСМИ
Российские пропагандисты пишут, что в оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали автомобиль одного из оккупантов, он погиб на месте. Личность российского военного не раскрывают, однако взрывчатка якобы была заложена под водительское сиденье машины.
В Бериславе погиб местный житель
Около 07:20 россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал Берислава Херсонской области и попали по дому. К сожалению, от удара скончался 42-летний мужчина.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Шойгу якобы приехал в Украину
Российские пропагандисты утверждают, что Шойгу якобы приехал на оккупированную территорию Украины. В минобороны России заявили, что он якобы "проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении".
В Херсоне до сих пор ликвидируют последствия подрыва ГЭС
В Херсонской области все еще устраняют последствия наводнения после подрыва Каховской ГЭС. Больше всего пострадал микрорайон Остров. И сегодня специалисты работают на улицах Пятихатской, Озерной и переулке Медном.
В России задержан коллаборанта из Луганской области
Недавно в Москве задержали бывшего начальника управления автомобильных дорог так называемой "лнр", который после увольнения пытался отсидеться в России.
Ему инкриминируют хищение государственных средств в особо крупных размерах.
Россияне сбросили в Черное море взрывчатку
Наталья Гуменюк рассказала, что 24 октября россияне сбросили из авиации в Черное море 4 неизвестных взрывных устройства. Она предположила, что враг пытается нанести ущерб гражданскому судоходству и дискредитировать Силы обороны Украины,
Австралия предоставила мощный пакет помощи
Україна отримає від Австралії новий пакет допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів або 12,8 мільйонів доларів США.
Зокрема нам нададуть нове військове обладнання, серед якого є системи боротьби з дронами. Також у пакет увійшли 3D-принтер для друку металом, який може використовуватися для створення запчастин, і портативні рентгенівські апарати, якими медики зможуть користуватися на передовій.
Проукраинский кандидат на должность спикера Палаты представителей США выбыл из гонки
Представитель республиканской партии Том Эммер выбыл из претендентов на должность спикера Палаты представителей США под давлением трампистов. Против кандидатуры Эммера за закрытыми дверями проголосовали 26 республиканцев.
Подробности последствий атаки в Хмельницкой области
В МВД сообщили, что в Славуте Шепетовского района в результате падения обломков БПЛА повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, а также два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили.
16 человек обратились к медикам за помощью. Также в городах Славута и Нетишин взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.
В Харьковской области погибли 2 человека
В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. К сожалению, от атак врага в селе Подолы Купянского района погибли 2 гражданских мужчин 57 и 50 лет.
Россия изготовила новую партию Су-35С
Воздушно-космические силы России получили от авиационного завода новую партию современных боевых самолетов Су-35С. Их количество не сообщают, но они уже совершили перелет на аэродром базирования.
Это уже четвертая за текущий год партия истребителей Су-35С, поступивших в воздушно-космические силы России.
Россия продолжает терроризировать Запорожье
За прошедшие сутки россияне нанесли 181 удар по 21 населенному пункту Запорожской области. В ОВА поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Враг атаковал Херсон: под завалами могут быть люди
Этой ночью оккупанты наносили удары по Херсонской области разными видами вооружения. После 22:00 враг выпустил 13 управляемых бомб. В ОВА сообщили, что на месте одного из прилетов идет спасательная операция. Вероятно, под завалами люди.
За прошедшие сутки враг 86 раз обстрелял регион, выпустив 389 снарядов из разных видов вооружения. К сожалению, 4 человека получили ранения. Масштабы разрушений уточняются.
Стало известно о 2 погибших в Донецкой области
В Донецкой ОВА сообщили, что в Степном погибли двое жителей в результате российских обстрелов. Уточняется, что эти люди погибли раньше, но об их смерти стало известно только сейчас.
Еще один человек ранен в Соловьевом.
Ситуация в Сумской области
Утром россияне совершили обстрел Великописаревской общины. Зафиксировано 25 взрывов из АГС.
Ситуация в Николаевской области
У ніч з 24 на 25 жовтня підрозділи повітряного командування "Південь» знищили 2 "Шахеди".
24 жовтня, о 11:15 та 13:58 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Потери врага за сутки
За сутки враг потерял еще 800 своих солдат. Общие потери врага в живой силе с 24 февраля выросли до 296 310.
Также враг потерял много техники, в частности:
- танков – 5112 (+7 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин – 9697 (+28);
- артиллерийских систем – 7125 (+44);
- РСЗО – 833 (+5);
- средств ПВО – 554 (+2);
- самолетов – 320 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5372 (+9);
- крылатых ракет – 1 538 (+1);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 474 (+27);
- специальной техники – 1 007(+1).
Артиллерийский удар по Марганецкой общине
Россияне обстреляли из артиллерии Марганецкую общину Днепропетровской области. Более полудесятка снарядов попали по одному из тамошних сел. В ОВА сообщили, что погибших и раненых нет.
Силы ПВО сбили все дроны
В воздушных силах сообщили, что враг выпустил по Украине 11 "Шахедов", однако наши защитники сбили все беспилотники. Силы ПВО работали в Хмельницкой, Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Николаевской областях.
В Славуте значительные повреждения
В Славуте Хмельницкой области ночью взрывы прогремели после отбоя тревоги. Мэр Василий Сидор рассказал о значительных повреждениях. Также есть раненые – в больнице к работе привлекли всех специалистов.
Первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин уточнил, что обломки дрона упали на объект критической инфраструктуры. В результате взрывной волны повреждены нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.
Главное из сводки Генштаба
За сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений, враг пытался штурмовать на нескольких направлениях. В общей сложности россияне нанесли по стране 6 ракетных и 51 авиационных ударов, совершили 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Тем временем наша авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
Между тем, подразделения ракетных войск уничтожили 12 артиллерийских средств, логистический хаб, пункт управления, средство противовоздушной обороны, а также поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
Количество штурмов Авдеевки уменьшилось
Россияне продолжают усиленные авиабомбардировки Авдеевки, но количество штурмов в этом районе существенно уменьшилось. Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
По его словам, только за последние пять суток враг потерял в Донецкой области в операционной зоне ОСГВ "Таврия" около 2 400 человек мертвыми и ранеными. Также было уничтожено 150 единиц вражеской бронетехники, из них 54 танка.
Дроны атаковали Хмельницкую область
Все беспилотники, которые не удалось сбить в других регионах, направлялись в сторону Хмельницкой области. В регионе произошел ряд взрывов из-за работы ПВО. Это уже четвертые сутки россияне атакуют Хмельницкую область.
Попадание по дому в Волчанске
Россияне обстреляли Волчанск Харьковской области. Враг попал по частному дому.
В Брянске раздались взрывы
В российском Брянске после полуночи раздались взрывы. Очевидцы писали о звуках "хлопка" по меньшей мере в двух районах города.
Россияне атаковали Украину "Шахедами"
Оккупанты запустили по Украине "Шахеды". Сперва воздушная тревога была объявлена в Киевской области, однако впоследствии "покраснели" и другие регионы.