Глава держави приїхав на Хмельниччину, повідомляє 24 Канал. Минулої ночі область атакували російські дрони.

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Окупанти хотіли атакувати АЕС

Зеленський розповів, що у місті Славута Хмельницької області триває фіксація всієї шкоди від вибуху російських дронів минулої ночі.

"Шахеди" були збиті, але багато пошкоджених будинків – вибите скло у вікнах, двері, дахи будівель. Найбільш ймовірно, що мішенню для цих дронів була Хмельницька атомна станція – хвилею від вибуху вибило вікна, зокрема, й на території АЕС,

– зауважив президент.

Він додав, що станом на зараз відомо, що два десятки місцевих мешканців – травмовані. Усім надали необхідну допомогу.

"Цей удар у напрямку АЕС – чергове нагадування для всіх наших партнерів, наскільки важливо посилювати українську ППО й наскільки небезпечно, коли Росія може обходити світові санкції. Багато компонентів і в ударних дронах, які застосовують російські терористи, і в ракетах – походженням з інших країн, від різних компаній, зокрема від західних компаній. Дієвість санкцій проти Росії – це буквально захист від тероризму", – наголосив український лідер.

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Сили оборони вдарили по ворожих аеродромах

Завтра у графіку президента – участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться на рівні лідерів держав ЄС.

І серед іншого говоритиму саме про це: санкції проти Росії потребують розширення й посилення. І кожен російський удар, а особливо такі зухвалі, які спрямовані проти атомних станцій та інших критичних об'єктів, – це аргументи, що тиску на державу-терориста недостатньо,

– зазначив президент.

Також сьогодні був важливий селектор, у якому взяли участь військові, розвідка та урядовці.

"Серед того, що безперечно заслуговує на увагу, – це реакція окупанта на нові можливості наших воїнів. Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію далі. Зокрема, намагаються перебазувати з території нашого Криму. І це хороший сигнал", – вважає український лідер.

За його словами, спочатку тікає російський флот, а тепер тікає російська авіація.

"Звичка тікати – це те, що буде дуже в пригоді Росії. Бо доведеться звільнити всю нашу землю. Без винятків. І я дякую всім у світі, хто допомагає нам ставати сильнішими й досягти більш далеких цілей. І дякую нашим воїнам за влучність. Провів нараду з нашими міжнародниками щодо ключових країн Глобального Півдня, наших із ними відносин", – зауважив глава держави.

Він додав, що продовжується підготовка зустрічі щодо Формули миру – триває робота на всіх дипломатичних рівнях.

"Змістовно зустріч фактично вже готова, і зараз доопрацьовуємо коло учасників. Дуже важливо, що у відповідних перемовинах ми бачимо незмінну увагу до України й до необхідності завершити цю війну – завершити справедливо й чесно. На різних континентах є така увага. І я вдячний усім країнам, які вже підтвердили участь і рівень свого представництва в зустрічі щодо Формули миру", – заявив президент.

Протягом усього дня він був на зв'язку з командувачами та з тими, хто відповідає за забезпечення українських оборонних і наступальних дій.

"Снаряди, зброя, техніка. Власне виробництво. Підтримка воїнів. Ми готуємо й певне розширення географії постачання в Україну від партнерів. Ми пройдемо цей марафон і досягнемо нашої перемоги. Головне – щодня додавати сили Україні, нашій державі, нашим людям. Слава Україні!" – підсумував Зеленський.