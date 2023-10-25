Воздушная тревога была во многих областях. К сожалению, есть разрушения, а под завалами могут быть люди. 24 Канал следит за информацией и будет сообщать о новых деталях ночной атаки.

Смотрите также Россия в который раз ночью массированно атаковала "Шахедами": в каких областях были взрывы

Что известно о ночной атаке России

В Полтавской области ночью была угроза "Шахедов", беспилотники находились и в Винницкой, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Хмельницкой областях. Взрывы были в Хмельницкой, Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской и Николаевской областях, везде работала ПВО.

После полуночи агрессор ударил по Никопольщине. Под артиллерийский огонь попала Марганецкая община. Более полудесятка снарядов попали по одному из тамошних сел, к счастью, раненых нет.

После 22 часов россияне выпустили 13 управляемых бомб по Херсонщине, был ракетный удар и атака "Шахедом". На месте одного из прилетов идет спасательная операция, под завалами могут быть люди. Масштабы разрушений уточняют. Также был артиллерийский обстрел Камышан и Корабельного района Херсона.

На Николаевщине уничтожили два "Шахеда", по акватории Очаковской общины били из артиллерии.

Значительные повреждения в Славуте в Хмельницкой области

В Славуте взрывы были уже после отбоя, мэр города Василий Сидор говорит, что на территории общины много повреждений. В среду 25 октября там не будут работать образовательные учреждения. Всем раненым оказывается помощь, ущерб оценивают. Подробную информацию обещают позже. Теперь известно, что в Шепетовском районе на гражданский объект критической инфраструктуры упали обломки БПЛА. В ОВА говорят: Хмельницкая область не в первый раз становится целью россиян: враг стремится лишить людей света и тепла.

Последствия обстрела пожарно-спасательной части в Славуте и Нетешине / Фото ГСЧС

Информация по состоянию на 14:00. По словам мэра Славуты, в городе повреждены все 28 образовательных учреждений, это школы и садики (в других источниках можно увидеть цифру 22). Задело также котельные.

К 13 часам 25 октября известно, что пострадали 18 гражданских, двое в реанимации. По состоянию на 9 утра в медучреждения с разными степенями повреждений обратилось 20 человек.

В Славуте повреждена больница, промышленное предприятие и около 300 многоэтажных домов, а также частный сектор.

1 860 потребителей в Славуте и Нетешине обесточены, так как повреждены линии электропередач.

Хмельницкая АЭС тоже получила повреждения, ведь россияне ударили вблизи этой атомной станции. В двух корпусах АЭС вылетели окна.

Как получить компенсацию за жилье

В четырех общинах Хмельнитчины – Нетешинской, Крупецкой, Славутской и Улашановской – есть разрушения. Они расположены недалеко от того объекта критической инфраструктуры, который планировали атаковать россияне. Там выбило окна и двери, повредило балконы. В Славутской и Нетешинской общинах уже работает комиссия, которая оценит ущерб. Люди смогут получить помощь.

Чтобы сообщить о повреждении, необходимо:

произвести фото- и видеофиксацию;

позвонить по номеру 098-638-92-11 или 7-65-64 (для Славутской общины) и 068-042-70-95, 098-983-32-81, 0800 213-775, 9-10-17 (для Нетешинской общины);

назвать адрес, ФИО, контактные данные.

Также заявку о поврежденном имуществе можно подать в приложении "Дия" в разделе "ЄВідновлення".

Информация от правоохранителей

В МВД сообщили следующие данные:

В Хмельнитчине ранены 16 человек, в Славуте Шепетовского района в результате падения обломков дрона повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, два учебных заведения, админздание, магазин и автомобили. Также в Славуте и Нетешине взрывной волной повреждены помещения пожарно-спасательных частей и здание отдела полиции.

На Днепропетровщине около полуночи обстреляли село Добрая Надия Никопольского района, к счастью, жертв нет.

Херсонщина подвергалась обстрелам 12 раз, больше всего пострадал Бериславский район – по нему нанесли 9 авиаударов. Также из артиллерии враг обстрелял Херсон, а на рассвете из танка попал по поселку Антоновка.

В Харьковской области в 03:00 обстреляли Волчанск, попали по частному дому.

Какое оружие применили оккупанты

В ночь на 25 октября 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Николаевской области уничтожили два вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131, а в Херсонской области один разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Воздушные силы уничтожили все 11 БПЛА Shahed-136/131, россияне запускали их из Приморско-Ахтарска. Работала наша истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Ситуационный центр Министерства обороны Украины сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти областей Украины. Били из разных видов вооружения – гранатометы, минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация. В общей сложности россияне атаковали 122 населенных пункта и 74 объекта инфраструктуры.



Какие области атаковала Россия в ночь на 25 октября 2023 года