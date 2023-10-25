Об этом сообщил мэр Славуты Василий Сидор в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Все потерпевшие получают медицинскую помощь.
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Все 18 потерпевших – гражданские
Василий Сидор уточнил, что из-за обстрелов пострадали 18 человек, из них двое находятся в реанимации. Один из них – работник котельной.
По данным мэра, все пострадавшие в результате российской атаки – гражданские.
Заметим, что ранее городской глава Славуты сообщал, что по состоянию на 9:00 в медучреждения с различными степенями повреждений обратилось 20 человек.
Очень много повреждений инфраструктуры
Кроме того, в городе повреждена больница, промышленное предприятие и около 300 многоэтажных домов, а также частный сектор. Более того, в Славуте нет ни одного учебного заведения, которое бы не задела взрывная волна этой ночью.
То, что натворили россияне в эту ночь – мы такого не думали и не готовились. Повреждений очень много. Повреждены все объекты образования, их 28. У них разный уровень повреждения,
– сказал мэр Славуты.
Заметим, что сегодня в обществе приостановили учебный процесс в образовательных учреждениях.
Ночная атака врага на Хмельницкую область: главное
- В ночь на среду, 25 октября, россияне запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по нескольким направлениям.
- Впоследствии в Хмельницкой области раздались взрывы, взрывной волной задело и Нетешин.
- Заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что обломки сбитых воздушных дронов упали на территории объекта критической инфраструктуры.