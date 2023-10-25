Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. Он назвал недостатки данных летательных аппаратов.

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"В прошлом году разбился один такой самолет в Бельбеке. Летчик, воевавший в Сирии, полковник сгорел с самолетом. Они (россияне – 24 Канал) уже пробовали с Беларусью. Было два случая, когда загорелся двигатель в полете. Пусть теперь попробуют над морем, тогда пожар будет еще более полезным для нас", – отметил он.

Недостатки МиГ-31

По словам Романенко, у МиГ-31 много проблем. Они не производятся "с нуля", а перерабатываются из старых самолетов, которые по 10 лет размещались на базах и находились в разных погодных условиях.

"Соответственно предприятий, которые выпускали комплектующие, их уже нет. Поэтому эти машины проблемны как по двигателям, так и по их оборудованию", – пояснил эксперт по авиации.

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Количество истребителей

Эксперт по авиации предполагает, что россияне имеют один полк самолетов, а он в своем составе – менее одной боеготовой эскадрильи. То есть это около 12 самолетов.

"Они (россияне – 24 Канал) пишут, что 20 самолетов есть, но нет подготовленных экипажей. И о том случае, который я говорил, там был летчик в звании полковника, летчик первого класса. То есть для этих самолетов искусственно отбирают", – добавил Романенко.

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